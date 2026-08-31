Bei Tencent läuft es operativ weiterhin ziemlich rund. Gaming wächst kräftig, das Werbegeschäft legt noch stärker zu und gleichzeitig steckt der Konzern immer mehr Geld in KI. Erste Auswirkungen davon sieht man bereits im laufenden Geschäft. Ganz billig ist diese Offensive allerdings nicht, denn die Investitionen sind mittlerweile ziemlich groß. Gaming bleibt eine wichtige Stütze Bei den letzten Zahlen konnte vor allem das Gaming-Geschäft überzeugen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de