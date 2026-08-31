Die Air Liquide-Aktie kommt auch Ende August nicht nachhaltig vom Fleck und notiert aktuell bei rund 170 €. Nach dem Rekordhoch bei 190 € hat sich eine mehrmonatige Konsolidierung etabliert, die den Kurs zuletzt wiederholt in Richtung 165 € führte. Fundamental präsentiert sich der französische Industriegase-Konzern dagegen weiterhin robust. Wird die nächste Annäherung an 165 € damit zur Kaufchance? Geschäft läuft weiter auf Hochtouren Air Liquide ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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