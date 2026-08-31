Die Nel-ASA-Aktie steht nach einem massiven Kursverlust von rund -94% gegenüber ihrem Allzeithoch vor einer schwierigen Ausgangslage. Nach dem langjährigen Abwärtstrend stellt sich nun die entscheidende Frage, ob auf dem stark reduzierten Kursniveau eine nachhaltige Trendwende möglich ist oder die Bären weiterhin das Geschehen bestimmen. Chartanalyse zur Nel ASA-Aktie Der Nel ASA-Kurs stieg vom lokalen Tief zeitweise über +65% an. Der abfallende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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