Bereits am Donnerstag und Freitag konnte sich die The Trade Desk-Aktie um ca. +5% erholen und am Montagvormittag setzt sie sich mit einem Kursgewinn von weiteren +5% sogar an die Spitze des S&P 500. Neigen sich die trüben Zeiten des Adtech-Unternehmens an der Börse langsam dem Ende zu? Zwei gute Nachrichten Bevor ich mich an einer Antwort auf die eingangs gestellte Frage versuche, hier zwei Meldungen, die der The Trade Desk-Aktie in den letzten Tagen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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