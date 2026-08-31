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sino AG | High End Brokerage: 9-Monats-Ergebnis GJ 25/26: sino AG 3.490 T€ v. St. (ggü. 1.218 T€ i. VJ). Konzernüberschuss: rund 40,8 Mio. € n. St. bzw. 17,45 € EPS nach 425 T€ bzw. 0,18 € EPS i. Vj.



31.08.2026 / 14:15 CET/CEST

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9-Monats-Ergebnis GJ 2025/2026: sino AG 3.490 TEUR vor Steuern (ggü. 1.218 TEUR i. Vj)



Konzernüberschuss: rund 40,8 Mio. EUR n. St. bzw. 17,45 € EPS nach 425 TEUR bzw. 0,18 € EPS i.VJ.



Ergebnis Q3 sino AG: 1.233 TEUR vor Steuern (nach 619 TEUR i. Vj.)





Düsseldorf, 31. August 2026



Die sino AG hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025/2026 (01.10.2025 - 30.06.2026) ein Ergebnis von 3.490 TEUR vor Steuern erzielt. Der Vorjahreswert lag bei 1.218 TEUR (+187 %). Das Ergebnis nach Steuern betrug 1.761 TEUR bzw. 0,75 Euro pro Aktie.



Ein Konzernabschluss wurde per 30.06.2026 nicht erstellt. Das Konzernergebnis nach Steuern dürfte rund 40,8 Millionen Euro bzw. rund 17,45 Euro pro Aktie betragen; im Vorjahr waren es 425 TEUR bzw. 0,18 Euro pro Aktie (jeweils +9.500 %).



Der erhebliche Ergebnisanstieg im Konzern resultierte aus einem Gewinn von 38,4 Millionen Euro nach Steuern, der im Dezember 2025 bei der teilweisen Veräußerung von Anteilen an der Trade Republic Bank GmbH (Trade Republic) im Umfang von 0,31 % des Stammkapitals auf Basis einer Bewertung von Trade Republic in Höhe von 12,50 Milliarden Euro erzielt wurde (vgl. Mitteilung vom 17.12.2025).



Das Ergebnis der sino AG enthält den Gewinn der sino Beteiligungen GmbH aus der Teilveräußerung von Trade-Republic-Anteilen nicht. Dieser wird aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrags erst im Jahresabschluss der sino AG zum 30.09.2026 als Ertrag aus Gewinnabführung erfasst.



Durch den erheblichen Gewinn bei der Veräußerung von Trade-Republic-Aktien in der sino Beteiligungen GmbH und den bestehenden Ergebnisabführungsvertrag betrug die Steuerquote in der sino AG 49,5 %.



Auch nach der Teilveräußerung bleibt sino an Trade Republic beteiligt: Die wirtschaftliche Beteiligung der sino Beteiligungen GmbH entspricht derzeit rund 1,77 % (fully diluted).



Der Vorstand bestätigt die am 30.06.2026 angehobene Prognose für das Geschäftsjahr 2025/2026 mit einem Ergebnis vor Steuern zwischen 3,4 und 4,6 Mio. EUR. Einschließlich der Ergebniseffekte beider Trade-Republic-Tranchen erwartet der Vorstand den Konzernjahresüberschuss in einer Spanne von 40,8 bis 41,6 Mio. EUR nach Steuern. Die Verwaltung plant unverändert, der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2025/2026 satzungsgemäß eine Dividende von mindestens 14,80 EUR je Aktie vorzuschlagen.



Die saldierten Gesamterträge der sino AG lagen in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres bei 10.811 TEUR nach 7.103 TEUR im Vorjahreszeitraum (+52,20 %).



Die gesamten Verwaltungsaufwendungen der sino AG (ohne Abschreibungen) lagen in den ersten neun Monaten bei 7.356 TEUR nach 5.740 TEUR im Vorjahreszeitraum und damit 28,15 % über den Aufwendungen des Vorjahreszeitraums.



Die sino AG hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025/2026 1.259.209 Trades abgewickelt, 70,74 % mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum (737.511). Per 30.06.2026 wurden bei der sino AG 308 Depots betreut, 1,99 % mehr als im Vorjahr (302).



Die saldierten operativen Gesamterträge im abgelaufenen Quartal lagen bei 3.473 TEUR nach 2.744 TEUR im Vorjahreszeitraum (+26,58 %). Die gesamten operativen Aufwendungen im abgelaufenen Quartal lagen bei 2.201 TEUR gegenüber 2.073 TEUR im Vorjahresquartal (+6,21 %). Das Ergebnis der sino AG nach Steuern lag im abgelaufenen Quartal bei 623 TEUR nach 382 TEUR im dritten Quartal des Vorjahres (+63,11 %).





Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ingo Hillen, Vorstand - ihillen@sino.de | 0211 3611-2040



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