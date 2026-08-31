München (ots) -
"maischberger" mit diesen Gästen und Themen:
Sigmar Gabriel (SPD, ehemaliger Bundesaußenminister und Parteivorsitzender)
Ricarda Lang (B'90/Grüne, ehemalige Parteivorsitzende)
Ulf Poschardt (Journalist und Autor)
Markus Preiß (Leiter ARD-Hauptstadtstudio)
Nicole Diekmann (ZDF)
Ijoma Mangold (Die Zeit)
Deutsche Reaktion auf hybride Angriffe
Im Studio: der ehemalige Außenminister und Parteivorsitzende Sigmar Gabriel (SPD).
Polarisierung und Meinungsfreiheit
Im Gespräch: die ehemalige Grünen-Parteivorsitzende Ricarda Lang und der Journalist und Autor Ulf Poschardt.
Es kommentieren: der Leiter des ARD-Hauptstadtstudios, Markus Preiß, die ZDF-Journalistin Nicole Diekmann und der Kulturkorrespondent der Zeit, Ijoma Mangold.
"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.
Redaktion: Elke Maar
Fotos unter: www.ard-foto.de
Pressekontakt:
Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,
Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.de
Anabel Bermejo, better nau GmbH, Kommunikationsagentur
Tel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.de
Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6342921
"maischberger" mit diesen Gästen und Themen:
Sigmar Gabriel (SPD, ehemaliger Bundesaußenminister und Parteivorsitzender)
Ricarda Lang (B'90/Grüne, ehemalige Parteivorsitzende)
Ulf Poschardt (Journalist und Autor)
Markus Preiß (Leiter ARD-Hauptstadtstudio)
Nicole Diekmann (ZDF)
Ijoma Mangold (Die Zeit)
Deutsche Reaktion auf hybride Angriffe
Im Studio: der ehemalige Außenminister und Parteivorsitzende Sigmar Gabriel (SPD).
Polarisierung und Meinungsfreiheit
Im Gespräch: die ehemalige Grünen-Parteivorsitzende Ricarda Lang und der Journalist und Autor Ulf Poschardt.
Es kommentieren: der Leiter des ARD-Hauptstadtstudios, Markus Preiß, die ZDF-Journalistin Nicole Diekmann und der Kulturkorrespondent der Zeit, Ijoma Mangold.
"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.
Redaktion: Elke Maar
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Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.de
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