Unterföhring (ots) -31. August 2026. Spiel. Satz. Sieg? Mit Beachvolleyball-Olympiasiegerin und -Weltmeisterin Laura Ludwig und dem vielfachen Tennis-ATP-Sieger Tommy Haas gehen bei der "Promi Padel WM" am Samstag, 21. November 2026, echte Ballkünstler an den Start. In Person von "Sports Creator of the Year" Paula Enzweiler, Podcaster Tommi Schmitt, Moderator Matthias Opdenhövel und Sänger Sasha stehen vier weitere Siegertypen für den Kampf um den PadelCity Cup auf dem Court.Insgesamt treten zehn Zweierteams bei der "Promi Padel WM" an. ProSieben überträgt das Entertainment-Show-Event ab 20:15 Uhr live aus der Arena Oberhausen. Steven Gätjen, Elmar Paulke und Jerry Vsan führen durch einen abwechslungsreichen Abend voller Sport, Entertainment und Spaß rund um die derzeit wohl trendigste Sportart der Welt.Bei der Premiere im vergangenen Jahr sicherten sich Christoph Kramer und Marc Rzatkowski den ersten PadelCity Cup. Produzent der Liveshow ist i&u Studios.Tickets für die "Promi Padel WM" sind ab sofort erhältlich unter: https://tinyurl.com/promipadelwm2026Sie wissen nicht, was Padel ist?Padel zählt zu den am schnellsten wachsenden Sportarten weltweit und begeistert immer mehr Menschen auch in Deutschland. Die Rückschlagsportart vereint Elemente aus Tennis und Squash und wird auf einem von Glas- und Gitterwänden umgebenen Court gespielt. Diese sind Teil des Spiels und sorgen für spektakuläre Ballwechsel, schnelle Reaktionen und jede Menge Unterhaltung."Die Promi Padel WM" am Samstag, 21. November 2026, ab 20:15 Uhr live auf ProSieben oder streamen auf JoynPressekontakt:Tina Landphone: +49 (0) 89 95 07 - 1192email: tina.land@seven.onePhoto Production & EditingSusanne Karl-Metzgerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1173email: susanne.karl@seven.oneProSiebenEin Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6342947