Größe allein ist nicht alles. Das zeigt ein etwas anderer Blick in die Daten der aktuellen Medienresonanzanalyse der 20 ATX-Unternehmen von Pressrelations. In dieser aktuellen Erhebung sämtliche wurden nationale und internationale Online-Nennungen der ATX-Unternehmen zwischen 1. Jänner und 30. Juni 2026, inklusive Reichweite, Themen und Tonalität (ob positiv, neutral oder negativ berichtet wurde) untersucht. Wir haben diese Daten als Grundlage genommen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Börsianer