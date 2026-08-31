Original-Research: Delticom AG - von Montega AG



31.08.2026 / 14:44 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von Montega AG zu Delticom AG Unternehmen: Delticom AG ISIN: DE0005146807 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 31.08.2026 Kursziel: 5,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Kai Kindermann

HIT-Feedback und H1-Zahlen: Disziplinierte Preispolitik ermöglicht Ergebniswachstum



Delticom hat kürzlich den H1-Bericht veröffentlicht und die Guidance bestätigt. Zudem präsentierte CEO Dr. Andreas Prüfer das Unternehmen auf den Hamburger Investorentagen.



Rückläufige Top-Line in herausforderndem Umfeld: Das makroökonomische Umfeld mit hohen Tankpreisen wirkte sich auf die Verbraucherstimmung und die gefahrene Strecke aus. Marktweite Unsicherheiten führten zudem zu einer geringen Bevorratung gewerblicher Kunden. Vor diesem Hintergrund steuerte Delticom die Preise mit dem Fokus auf Profitabilität. Das Bruttowarenvolumen lag dadurch mit 137,0 Mio. EUR (-12,6% yoy) in Q2 deutlich unter dem Vorjahr, in dem Delticom mit einem an das Marktumfeld angepassten Waren- und Preisangebot Wachstumschancen nutzte. Der Q2-Umsatz sank parallel um 12,3% yoy auf 115,0 Mio. EUR. Auf Halbjahressicht erwirtschaftete das Unternehmen Erlöse i.H.v. 214,0 Mio. EUR (-9,5% yoy) und befand sich damit auf einem vergleichbaren Niveau wie 2024.



[Abbildung]



Profitabilitätsfokus zahlt sich aus: Die ergebnisorientierte Preisgestaltung führte im zweiten Quartal zu einer deutlichen Steigerung der Bruttomarge um 5,6PP auf 27,3%, wodurch auch die H1-Marge auf 24,9% (Vj.: 24,3%) zulegen konnte. Der Rohertrag sank entsprechend unterproportional um 7,0% yoy auf 53,4 Mio. EUR (exkl. sbE). Das EBITDA stieg auf 5,6 Mio. EUR (H1/25: 5,3 Mio. EUR), wobei sich auch das verbesserte Währungsergebnis (-0,5 Mio. EUR; Vj.: -1,5 Mio. EUR) positiv auswirkte. Unterhalb des EBITDA erzielte Delticom ein positives EBIT von 0,9 Mio. EUR (Vj.: -0,6 Mio. EUR), nachdem eine außerplanmäßige Abschreibung das Vorjahresergebnis belastet hatte.



Strafzölle auf China-Reifen beschlossen: Nach langer Prüfung hat die EU-Kommission Anfang Juli Antidumpingzölle von bis zu 45,3% auf chinesische Reifen eingeführt. Reduzierte Sätze gibt es i.H.v. 24,4% für kooperierende Unternehmen und i.H.v. 4,3% für die chinesischen Werke der koreanischen Hankook-Gruppe. Deren Reifen werden auch von Delticom vertrieben, liegen u.E. preislich aber deutlich über chinesischen Budget-Reifen. Der Anteil asiatischer Reifen liegt europaweit bei rund 30% bis 40%. Prozentual dürfte Delticom mit diesen Marken die höheren Margen verdienen, je verkauftem Reifen verdient das Unternehmen u.E. an Premiumprodukten hingegen absolut mehr. Angesichts befürchteter rückwirkender Zölle, die jedoch nicht eintrafen, wurden China-Importe sowohl von Delticom als auch marktweit bereits 2025 zurückgefahren. Nach einem deutlichen Import-Rückgang in Q1/26 (Tyres Europe: -29%) dürfte es im zweiten Quartal wieder einen Anstieg der Importe in die EU gegeben haben, insbesondere aufgrund deutlicher Volumenanstiege aus Thailand und Vietnam. Diese Alternativen liegen preislich etwas über dem vorherigen China-Niveau. Produktionen chinesischer Hersteller im Ausland können bei Umgehungstatbeständen kurzfristig in das bestehende Zollregime einbezogen werden, während ein eigenständiges Verfahren gegen ein anderes Ursprungsland deutlich länger dauert. Anhaltspunkte für solche Verfahren gibt es laut CEO Dr. Prüfer jedoch aktuell nicht.



KI bereits breit im Einsatz: Auf den Hamburger Investorentagen wurde unter anderem der Einsatz von Künstlicher Intelligenz thematisiert, den Delticom bereits früh vorangetrieben hat. Dies betrifft unter anderem die Dokumentation versendeter Reifen und die Automatisierung des Kundenservices. Auf der Vertriebsseite werden bereits Kunden über KI-Assistenten gewonnen. Von den Effizienzgewinnen dürften u.E. aufgrund des Preiswettbewerbs allerdings perspektivisch die Reifenkäufer profitieren.



Fazit: Delticom behauptet sich in einem anspruchsvollem Umfeld. Wir bestätigen das Rating und das Kursziel.







+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: Factsheet



Kontakt für Rückfragen:

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: info@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News