© Foto: Dall-EStrategy kauft nach zwei Monaten Pause 4.603 Bitcoin. Der neue Kauf erhöht den Bestand auf 845.050 Bitcoins.
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