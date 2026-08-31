Die aktuelle DOW JONES-Analyse am 31.08.26 | Überblick für KW 36

In unserer Analyse zu Börse Aktuell blicken wir auf den US-Leitindex: Die Dow Jones Prognose für die Handelswoche 36/2026 zeigt ein gemischtes Bild. Nach einer volatilen Vorwoche kämpfen Bullen und Bären um den gleitenden Durchschnitt der letzten 20 Tage (SMA20).

- Dow Jones WKN: 969420 - ISIN: US2605661XXX - Ticker: Dow Jones

? Key Takeaways

Entscheidende Marke an der Börse Aktuell: Der Dow Jones schloss in KW 35/2026 bei 53.565 Punkten unter der wichtigen 20-Tage-Linie (SMA20 bei 53.686 Punkten), was das Chartbild vorerst eintrübt.

Der Dow Jones schloss in KW 35/2026 bei 53.565 Punkten unter der wichtigen 20-Tage-Linie (SMA20 bei 53.686 Punkten), was das Chartbild vorerst eintrübt. Bärischer Druck überwiegt: Mit einer Wahrscheinlichkeit von 55 - tendiert die Dow Jones Prognose für KW 36/2026 seitwärts bis abwärts. Bei anhaltender Schwäche droht ein Rücksetzer auf die SMA50 (52.910 Punkte).

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 55 - tendiert die Dow Jones Prognose für KW 36/2026 seitwärts bis abwärts. Bei anhaltender Schwäche droht ein Rücksetzer auf die SMA50 (52.910 Punkte). Ausblick - Range KW 36/2026: Erst ein nachhaltiger Tagesschluss über 53.686 Punkten aktiviert das Bull-Szenario in Richtung 54.113 Punkte. Auf der Unterseite liegt der Fokus auf der Unterstützungszone zwischen 52.873 und 52.693 Punkten.

Rückblick KW 35/2026 (24.08.2026 - 28.08.2026)

Der Dow Jones startete am Montagmorgen bei 53.272 Punkten in den Handel - 459 Punkte unter dem Vorwochenmontag, jedoch 2 Punkte über dem letzten Wochenschluss. Am Montagmittag formatierte der Index sein Wochentief.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 31.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Von diesem Niveau aus setzte eine Erholungsbewegung ein, die bis Dienstagmittag im Bereich von 53.750 Punkten auslief. In der Folge konsolidierte der Dow Jones übergeordnet in einer Seitwärtsbox. Am Freitagnachmittag folgte ein dynamischer Ausbruch an das Wochenhoch, der jedoch umgehend wieder abverkauft wurde. Am Abend setzte der Index bis in den Bereich von 53.500 Punkten zurück. Der Wochenschluss wurde schließlich bei 53.565 Punkten festgestellt. Zum Start der neuen Handelswoche ging es moderat abwärts.

Historische Wochenwerte 2026 im Überblick

Kalenderwoche Wochenhoch Wochentief Wochenschluss Wochenergebnis Wochenrange KW 25/2026 52.410 51.484 51.569 289 926 KW 26/2026 52.815 51.398 51.866 595 1.417 KW 27/2026 53.094 52.035 52.906 1.040 1.059 KW 28/2026 53.134 52.105 52.739 -167 1.026 KW 29/2026 52.914 51.993 52.191 -548 921 KW 30/2026 52.560 51.577 51.936 -255 983 KW 31/2026 52.966 51.569 52.395 459 1.397 KW 32/2026 54.796 52.746 54.054 1.659 2.050 KW 33/2026 54.266 53.656 53.717 -337 610 KW 34/2026 53.766 52.792 53.270 -447 974 KW 35/2026 53.832 53.167 53.565 295 665

Durchschnittliche Wochenrange 2026: 1.326 Punkte

Gewinn- zu Verlustwochen 2026: 17 - 18

Hinweis: Marken gelten für die Handelszeiten von 08:00 bis 22:00 Uhr.

Das Wochenhoch sowie das Wochentief wurden jeweils über dem Niveau der Vorwoche formatiert. Nach zwei Verlustwochen in Folge verzeichnete der Dow Jones somit wieder einen kleinen Wochengewinn. Die Schwankungsbreite (Range) lag mit 665 Punkten deutlich unter dem Jahresdurchschnitt....

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