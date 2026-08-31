Wir aktualisieren unser Airbus Auslieferungszahlen vor der Veröffentlichung Anfang September. Basierend auf unserem Tracking hat Airbus bis zum 29. August etwa 466 Verkehrsflugzeuge ausgeliefert, ohne die Übergaben am 30. und 31. August zu berücksichtigen, was 7 % über dem gleichen Zeitpunkt im Jahr 2025 liegt. Auf dieser Grundlage benötigt Airbus in den letzten vier Monaten 404 Lieferungen, was 11 % über dem vorherigen Viermonatsrekord von 363 liegt, der 2019 aufgestellt wurde. Unterstützende Faktoren sind ein saisonal starker Dezember, der nun drei Jahre in Folge gewachsen ist, sowie die Erfolgsbilanz von Airbus, die Jahresendziele zu erreichen, die im September unerreichbar schienen. Wir halten an 870 Lieferungen für das Geschäftsjahr 2026 fest, empfehlen ein BUY und setzen unser Kursziel auf 227 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/airbus-se
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