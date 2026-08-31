Durchbruch: Goliath Resources verknüpft Bonanza & Golden Gate - Riesiges Gold-System entsteht

Anzeige / Werbung

Goliath Resources verbindet auf Surebet Bonanza und Golden Gate zu einem größeren Goldsystem: Breite Wedge-Zonen, 2,01 km² Ausdehnung und 50.000 Bohrmeter halten den Newsflow hoch.

Goliath Resources (TSX-V: GOT; OTCQX: GOTRF; FSE: B4IF) meldet von seinem zu 100 Prozent kontrollierten Golddigger-Projekt im Golden Triangle (British Columbia) einen bedeutenden geologischen Durchbruch: Neue Daten der Surebet-Entdeckung belegen breite Abschnitte einer goldführenden Quarz-Sulfid-Mineralisierung zwischen den bisher getrennten Zonen Bonanza und Golden Gate. Damit wandelt sich das Projekt von einem System einzelner hochgradiger Quarzadern zunehmend in Richtung eines zusammenhängenden, großvolumigen Gesteinskörpers.

Goliath bestätigt kontinuierlichen Goldverzerungskörper

Die neu abgegrenzten vulkanischen Wedge Zonen liegen exakt an der strukturellen Schnittstelle zwischen den beiden Hauptstrukturen. Lokale Spannungen führten dort zu intensiver Bruchbildung und hoher Durchlässigkeit für goldführende hydrothermale Lösungen. In den Bohrungen der Jahre 2022 bis 2026 durchteufte Goliath regelmäßig breite Mineralisierungsabschnitte mit Kernlängen von 10 bis 50 Metern.

Die bisherigen Kennzahlen der Wedge Zonen im Überblick:

Mächtigkeit & Gehalte: Abschnitte von bis zu 58 Metern Breite mit Gehalten von bis zu 3,60 g/t Goldäquivalent (AuEq) und freiem Gold.

Räumliche Ausdehnung: Eine nachgewiesene mineralisierte Fläche von 310 Metern Länge und 110 Metern vertikaler Ausdehnung.

Geologische Verbindungsfunktion: Physische Brücke zwischen der sedimentüberlagerten Bonanza-Zone und der in den Vulkaniten gelegenen Golden-Gate-Zone.



50.000-Meter-Programm nimmt potenzielle "Motherlode" in den Blick

Durch den Nachweis dieser breiteren Mineralisierungshülle expandiert die Gesamtfläche des Surebet-Systems kontinuierlich. Die Grundfläche vergrößerte sich zuletzt um 12 Prozent auf 2,01 Quadratkilometer. Treiber dieser Ausdehnung sind insbesondere die Golden-Gate-Zone (Zuwachs um 38 Prozent auf 1,17 km²) sowie die Bonanza-Zone (+19 Prozent auf 1,51 km²).

Auf der Liegenschaft drehen sich derzeit sieben Bohrgeräte im Rahmen des vollständig finanzierten 50.000-Meter-Programms 2026 auf Hochtouren. Neben der Vergrößerung der bekannten Zonen zielen die Bohrungen auf ausgeprägte magnetische Anomalien ab, die auf die tiefliegende magmatische Quelle des gesamten Systems ("Motherlode") hindeuten könnten. Da für zahlreiche Bohrlöcher aus den Wedge Zonen die Analyseergebnisse noch ausstehen, bleibt der Nachrichtenfluss für Investoren in den kommenden Wochen hoch.

Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung: Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte: Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.

IV. Einsatz von KI-gestützten Systemen: Bei der Erstellung von Beiträgen können KI-gestützte Systeme zur Unterstützung von Recherche, Strukturierung oder sprachlicher Optimierung eingesetzt werden. Sämtliche Inhalte werden vor Veröffentlichung redaktionell geprüft und verantwortet.

Enthaltene Werte: XD0002747XXX,CA38171A2092