Die Siemens Energy-Aktie startet schwach in die neue Woche und verliert zeitweise mehr als -4%. Damit gehört der Energietechnikkonzern am Montag zu den schwächsten DAX-Werten. Fundamental hat sich an der starken Ausgangslage jedoch wenig geändert. Vielmehr nähert sich die Aktie nun erneut wichtigen Unterstützungen, die für Anleger interessant werden könnten. Operativ läuft es weiterhin auf Rekordniveau Die jüngsten Zahlen liefern kaum Argumente für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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