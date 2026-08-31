Effizienterer Zugang zu Unternehmenswissen führt zu einer geschätzten Zeitersparnis im Wert von mehr als einer Million US-Dollar

Mindbreeze, ein weltweit führender Anbieter von KI-basierten Wissensmanagementlösungen unterstützt ein großes US-amerikanisches Unternehmen dabei, Informationen über mehrere Geschäftsbereiche hinweg leichter zugänglich zu machen und die Recherche und Auswertung von Informationen deutlich effizienter zu gestalten. Durch den Einsatz von Mindbreeze InSpire konnte das Unternehmen bereits mehr als 8.000 Arbeitsstunden einsparen eine geschätzte Zeitersparnis im Wert von mehr als einer Million US-Dollar.

Das Unternehmen verfügt über einen umfangreichen, über die Jahre gewachsenen Dokumentenbestand aus unterschiedlichen Geschäftsbereichen etwa Marktstudien, Kundenanalysen, Wettbewerbsinformationen oder Research Paper aus Produktforschung und Innovation. Auch wenn Mitarbeitende wussten, dass relevante Inhalte existieren, war es für sie oft schwierig, die entsprechenden Unterlagen zu finden, Verantwortliche zu identifizieren oder die Aktualität der Informationen zu prüfen.

Wissensaufbereitung und -bereitstellung mit KI

Um berechtigten Mitarbeitenden einen zentralen Einstiegspunkt (Point of Entry) zu den vorhandenen Research-Inhalten zu ermöglichen, entschied das Unternehmen Mindbreeze InSpire einzusetzen. Die Lösung indexiert relevante SharePoint-Ordner und kombiniert intelligente Suche, Filtermöglichkeiten, Relevanzoptimierung (Relevance Tuning) und KI-Zusammenfassungen, um Informationen passend zu den jeweiligen Fragen der Mitarbeitenden bereitzustellen.

Mindbreeze InSpire unterstützt umfangreiche, visuelle und unstrukturierte Inhalte, wie Präsentationen, Dokumente, Tabellen, PDFs, Bilder, Forschungsbericht und Inhalte aus digitalen Whiteboard-Tools. Die KI-Zusammenfassungen helfen Nutzerinnen und Nutzer umfangreiche Dokumente schneller zu erfassen und zu bewerten, ohne dafür mehrere Dateien manuell durchsuchen zu müssen.

Messbarer Geschäftsnutzen

Nach dem unternehmensweiten Rollout und der Einführung von KI-generierten Zusammenfassungen berichteten die Nutzerinnen und Nutzer von einer Zeitersparnis von etwa 30 bis 45 Minuten pro Suchvorgang. Bis zum Jahresende 2025 nutzten rund 600 User die Lösung und es konnten insgesamt mehr als 8.000 Arbeitsstunden bei der Datenrecherche eingespart werden. Daraus ergab sich eine geschätzte Zeitersparnis im Wert von mehr als einer Million US-Dollar bei der Suche, Recherche und Auswertung von Informationen.

Durch die gesteigerte Relevanz der Suchergebnisse gelangten Mitarbeitende mit weniger Anfragen zu den benötigten Informationen und erzielten gleichzeitig bessere Ergebnisse. Mindbreeze InSpire trug auch dazu bei, vorhandenes Unternehmenswissen besser zu nutzen, doppelte Forschungsarbeit zu vermeiden, bereits getätigte Investitionen zu sichern und fundierte Entscheidungen zu unterstützen.

"Unternehmen haben über die Jahre hinweg erheblich in Forschung und den Aufbau von Wissen investiert. Dennoch bleibt ein großer Teil dieses Wissens ungenutzt, weil es im Moment der Entscheidungsfindung nicht zur Verfügung steht, es wird schlichtweg nicht gefunden", erklärt Daniel Fallmann, Gründer und Geschäftsführer von Mindbreeze. "Die Ergebnisse zeigen sehr deutlich, welchen messbaren Unterschied es macht, institutionelles Wissen leichter auffindbar, bewertbar und wiederverwendbar zu machen. Unternehmen können dadurch schneller handeln und gleichzeitig sicherstellen, dass die Investitionen, die sie bereits in Forschung und Wissen getätigt haben, ihren Wert auch tatsächlich entfalten."

Über Mindbreeze:

Mindbreeze ist ein führender Anbieter im Bereich Unternehmens-KI und Wissensmanagement. Das Unternehmen unterstützt Organisationen weltweit dabei, komplexe Informationslandschaften zu erschließen und nutzbar zu machen. Durch das ganzheitliche Verständnis für Unternehmensdaten, Geschäftsprozesse und Sicherheit ist Mindbreeze in der Lage, Wissen in einen strategischen Erfolgsfaktor zu transferieren für fundierte Entscheidungen, bessere Nutzererlebnisse und nachhaltige operative Ergebnisse.

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