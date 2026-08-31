Mainz (ots) -
Woche 36/26
Mi., 2.9.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
22.45 Machtübernahme - Wie Big Tech die Welt regiert (HD/UT)
Film von Jens Strohschnieder
Kamera: Alex Foster, Sebastian Jacobi
Deutschland 2025
Im Streaming: 2. September 2026, 18.00 Uhr bis 16. September 2026
(Bitte auch für die Wiederholung um 3.15 Uhr beachten.)
Woche 37/26
Mi., 9.9.
23.00 ZDFsportstudio UEFA Champions League
Ligaphase, 1. Spieltag
. . .
Bitte Ergänzungen beachten:
Zusammenfassungen der Spiele:
u.a.
VfB Stuttgart - Viking FK
Borussia Dortmund - FC Villarreal
FC Liverpool - Atlético Madrid
FC Barcelona - Feyenoord Rotterdam
Real Madrid - Inter Mailand
Do., 10.9.
23.15 ZDFsportstudio UEFA Champions League
Ligaphase, 1. Spieltag
. . .
Bitte Ergänzungen beachten:
Zusammenfassungen der Spiele:
u.a.
FC Bayern München - FK Bodö/Glimt
Como 1907 - RB Leipzig
Fenerbahce Istanbul - AS Rom
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6343034
Woche 36/26
Mi., 2.9.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
22.45 Machtübernahme - Wie Big Tech die Welt regiert (HD/UT)
Film von Jens Strohschnieder
Kamera: Alex Foster, Sebastian Jacobi
Deutschland 2025
Im Streaming: 2. September 2026, 18.00 Uhr bis 16. September 2026
(Bitte auch für die Wiederholung um 3.15 Uhr beachten.)
Woche 37/26
Mi., 9.9.
23.00 ZDFsportstudio UEFA Champions League
Ligaphase, 1. Spieltag
. . .
Bitte Ergänzungen beachten:
Zusammenfassungen der Spiele:
u.a.
VfB Stuttgart - Viking FK
Borussia Dortmund - FC Villarreal
FC Liverpool - Atlético Madrid
FC Barcelona - Feyenoord Rotterdam
Real Madrid - Inter Mailand
Do., 10.9.
23.15 ZDFsportstudio UEFA Champions League
Ligaphase, 1. Spieltag
. . .
Bitte Ergänzungen beachten:
Zusammenfassungen der Spiele:
u.a.
FC Bayern München - FK Bodö/Glimt
Como 1907 - RB Leipzig
Fenerbahce Istanbul - AS Rom
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6343034
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