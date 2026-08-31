Generation Lab hat eine Wirkstoffkombination entwickelt, die das Altern direkt im Körper aufhalten soll. Dabei geht es um den Blutkreislauf. Einige Influencer wollen mitmachen. Doch die entscheidende Frage bleibt offen. Offenbar bin ich jetzt zum "Langlebigkeits-Influencer" geworden. Das wurde mir, nach etlichen Artikeln zum Thema, kürzlich bewusst, als mich ein Unternehmen namens Generation Lab kontaktierte und mir anbot, doch über ihre neue Verjüngungsbehandlung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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