Erfurt (ots) -Die Highlights im Überblick:- Ab sofort 50 Jahre "Die Biene Maja" (ZDF)- Ab 2. September 2026 Premiere: "Karlchen" (ZDF)- Ab 6. September 2026 "Prinzen der Wüste" (WDR)- Am 15. September 2026 Themenspezial "Check die KI"- Ab 16. September 2026 Neue Folgen: "Rabbit Academy - Die Häschenschule" (SWR/KiKA/NDR/hr)50 Jahre "Die Biene Maja" (ZDF), ab sofortZeichentrickserie und -film | UT | für Vorschulkinder und alle Biene-Maja-FansZum 50. Jubiläum von "Die Biene Maja" kehren die beliebten Originalabenteuer zurück: Die klassische Zeichentrickserie von 1975 sowie der Zeichentrickfilm "Die Biene Maja - Ihre schönsten Abenteuer" aus dem Jahr 1977 laden zu einer Reise in die Anfänge der Kultfigur ein. Nach den Erzählungen von Waldemar Bonsels entstand eine einzigartige Tier- und Blumenwelt mit Maja, Willi, Flip, Thekla, Max und Puck, die Generationen von Kindern begeistert hat.- Wo schauen? Die Serie ist ab sofort verfügbar, der Film ab 4. September 2026 auf kika.de, in der Kikaninchen-App (https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kika.de%2Feltern%2Fueber-uns%2Fauftrag%2Fkikaninchenapp-100.html&data=05%7C02%7CDoreen.Zimmer%40mdrde.mail.onmicrosoft.com%7Ca19caccf2a5f44f7bf2908df075eb136%7C528d162815c04debae8d5a3f37f82b5c%7C0%7C0%7C639237775427291332%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=dkw3JyTyuHVILjF%2B3gzr9S%2BypbL8nmAoSmVjQ4vSFvM%3D&reserved=0) und in der KiKA-App (https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkommunikation.kika.de%2Fpresse-informationen%2Fdossiers%2Fkika-app-102.html&data=05%7C02%7CDoreen.Zimmer%40mdrde.mail.onmicrosoft.com%7Ca19caccf2a5f44f7bf2908df075eb136%7C528d162815c04debae8d5a3f37f82b5c%7C0%7C0%7C639237775427306847%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=N9sA6KBeqUBsEi2RdNqXWhscyGWcSoDbLdRCAJvdYto%3D&reserved=0).Premiere: "Karlchen" (ZDF), ab 2. September 2026Animationsserie | UT | für VorschulkinderDer Kaninchenjunge Karlchen erlebt die Welt auf seine ganz eigene Weise: Er erfindet einen Roboter-Vater, versucht einen Tag lang Strom zu sparen oder genießt es, als Patient im Bollerwagen herumgefahren zu werden, nachdem er sich einen eingebildeten Spekulatius-Beinbruch zugezogen hat.- Wo schauen? Alle Folgen der neuen Vorschulserie "Karlchen" stehen ab 2. September 2026 auf kika.de, in der Kikaninchen-App (https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kika.de%2Feltern%2Fueber-uns%2Fauftrag%2Fkikaninchenapp-100.html&data=05%7C02%7CDoreen.Zimmer%40mdrde.mail.onmicrosoft.com%7Ca19caccf2a5f44f7bf2908df075eb136%7C528d162815c04debae8d5a3f37f82b5c%7C0%7C0%7C639237775427336303%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=MOYs5JMAejQ8o6lWNUpg5rWBMgPwvveFp%2FCiPIayjJY%3D&reserved=0) und in der KiKA-App (https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkommunikation.kika.de%2Fpresse-informationen%2Fdossiers%2Fkika-app-102.html&data=05%7C02%7CDoreen.Zimmer%40mdrde.mail.onmicrosoft.com%7Ca19caccf2a5f44f7bf2908df075eb136%7C528d162815c04debae8d5a3f37f82b5c%7C0%7C0%7C639237775427350327%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=lXNuKTkFHJ2jVE75PyhGaKwtboQ0h8UmTe9seCSa130%3D&reserved=0) bereit."Prinzen der Wüste" (WDR), ab 6. September 2026Realfilm | UT | für Grundschulkinder und PreteensDer zwölfjährige Nomadenjunge Zodi findet in der Wüste das verwaiste Dromedarfohlen Téhu. Zwischen den beiden entsteht schnell eine enge Freundschaft. Als Zodi entdeckt, dass Téhu außergewöhnlich schnell laufen kann, meldet er ihn für das größte Dromedarrennen der Welt in Abu Dhabi an. Das Preisgeld könnte seinem Stamm aus finanziellen Schwierigkeiten helfen.- Wo schauen? Der Film ist ab 6. September 2026 auf kika.de und in der KiKA-App (https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkommunikation.kika.de%2Fpresse-informationen%2Fdossiers%2Fkika-app-102.html&data=05%7C02%7CDoreen.Zimmer%40mdrde.mail.onmicrosoft.com%7Ca19caccf2a5f44f7bf2908df075eb136%7C528d162815c04debae8d5a3f37f82b5c%7C0%7C0%7C639237775427381489%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=jei0LdtIK12V%2B%2BvwKIolW3ClPEfqXoVgDhP4ZPXoEp8%3D&reserved=0) verfügbar."Check die KI", ab 15. September 2026Themenspezial | für Grundschulkinder, Preteens und FamilienKünstliche Intelligenz verändert die Welt von heute und morgen. Mit dem Themenspezial "Check die KI" erklärt KiKA altersgerecht, wie KI funktioniert, wo sie im Alltag begegnet und welche Chancen und Risiken sie mit sich bringt. Kinder können Fragen stellen, KI-Fakes erkennen lernen und gemeinsam mit Expert*innen über die Zukunft diskutieren.- Wo schauen? Am 15. September 2026 startet ab 18:30 Uhr ein interaktiver Livestream auf kika.de und in der KiKA-App (https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkommunikation.kika.de%2Fpresse-informationen%2Fdossiers%2Fkika-app-102.html&data=05%7C02%7CDoreen.Zimmer%40mdrde.mail.onmicrosoft.com%7Ca19caccf2a5f44f7bf2908df075eb136%7C528d162815c04debae8d5a3f37f82b5c%7C0%7C0%7C639237775427420667%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=qLro1PbKI%2FGah%2FYVlYu%2FO1u0NMI5SaQ5BjqtnCDjp2k%3D&reserved=0), der ab 19:00 Uhr im TV mit vertiefenden Wissensangeboten fortgesetzt wird. Begleitend steht auf kika.de und in der KiKA-App eine umfangreiche KI-Themenseite mit Videos, Spielen und weiterführenden Informationen bereit."Rabbit Academy - Die Häschenschule" (SWR/KiKA/NDR/hr), neue Folgen ab 16. September 2026Animationsserie | UT | für GrundschulkinderDie drei quirligen Stadthasen Max, Kela und Chester werden an der legendären Häschenschule aufgenommen. In der geheimen Rabbit Academy mitten im Wald stehen Hasenmagie, Disziplin und Teamgeist auf dem Stundenplan. Da die drei von all dem bislang wenig Ahnung haben, sorgen sie schnell für jede Menge turbulente Abenteuer.- Wo schauen? Die neuen Folgen sind ab 16. September 2026 auf kika.de und in der KiKA-App (https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkommunikation.kika.de%2Fpresse-informationen%2Fdossiers%2Fkika-app-102.html&data=05%7C02%7CDoreen.Zimmer%40mdrde.mail.onmicrosoft.com%7Ca19caccf2a5f44f7bf2908df075eb136%7C528d162815c04debae8d5a3f37f82b5c%7C0%7C0%7C639237775427466571%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=8jmcvuj7KNPkueg3YUcokW%2FIYpn4M6HWvi5zvg9PkHA%3D&reserved=0) verfügbar.Weitere Highlights bei KiKA finden Sie unter kommunikation.kika.de. Neues aus der KiKAninchen-Vorschulwelt finden Sie hier (https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkommunikation.kika.de%2Fpresse-informationen%2Fpresse-plus%2Fstreaming-newsletter%2Fneues-kikaninchen-welt-100.html&data=05%7C02%7CDoreen.Zimmer%40mdrde.mail.onmicrosoft.com%7Ca19caccf2a5f44f7bf2908df075eb136%7C528d162815c04debae8d5a3f37f82b5c%7C0%7C0%7C639237775427499003%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=yAvdLXIBnzCggKYTQIN5%2Bcn%2Foko2VZ2zfaJCnesPFgc%3D&reserved=0).Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6343047