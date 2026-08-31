Berlin (ots) -Die Bundesregierung setzt bei der Tabaksteuer weiterhin auf steigende Einnahmen. Die Realität sieht jedoch anders aus: Trotz der zum Jahresbeginn erhöhten Tabaksteuer entwickeln sich die Einnahmen rückläufig.Der Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse (BVTE) macht diese Entwicklung mit einer ungewöhnlichen und medienwirksamen Aktion sichtbar:Am Donnerstag, dem 3. September um 13 Uhr präsentiert der BVTE auf dem Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor überdimensionale "17 Mrd. EUR" als Eis-Installation."Die Bundesregierung möchte die Bürgerinnen und Bürger entlasten und gleichzeitig mehr Geld in den Haushalt spülen. In der Realität wird das mit den Plänen für die Tabaksteuer nicht gelingen. Die Einnahmen schmelzen wie Eis in der Sonne.", sagt Jan Mücke, Hauptgeschäftsführer des BVTE.Bereits heute ist der illegale Handel mit Tabakwaren präsent und wachsend.Wer die Steuern immer weiter erhöht, ohne die Auswirkungen auf Preise, Konsumverhalten und Schwarzmarkt realistisch einzukalkulieren, riskiert, am Ende vor allem den organisierten Kriminellen in die Hände zu spielen. Je größer der Preisunterschied zwischen legalen und illegalen Produkten, desto attraktiver wird das Geschäft für Schmuggler und kriminelle Strukturen - während dem Staat legale Verkäufe und damit Steuereinnahmen verloren gehen.Andere Länder zeigen, wohin eine überzogene Steuerpolitik führen kann: Großbritannien, Kanada, Australien und Frankreich beispielsweise haben mit hohen Tabaksteuern und den damit verbundenen Preisunterschieden ebenfalls erhebliche Probleme mit illegalem Handel, Bandenkriminalität und sinkenden Steuereinnahmen. Diese Erfahrungen sollten der Bundesregierung eine Warnung sein. Steuerpolitik darf nicht im Blindflug betrieben werden.Während die Bundesregierung weitere deutliche Tabaksteuererhöhungen plant, drohen damit aus Sicht des BVTE steigende Preise, ein wachsender Schwarzmarkt und zunehmende grenzüberschreitende Käufe. Die erhofften Mehreinnahmen werden damit zur finanzpolitischen Luftbuchung.Die Aktion und Versammlung findet statt:- Wann: Donnerstag, 3. September 2026 um 13:00 Uhr- Wo: Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor in 10117 Berlin- Wer: BVTE-Hauptgeschäftsführer Jan Mücke steht vor Ort für Statements und Interviews zur Verfügung.Für Fotografen und Kamerateams bietet die Aktion ein ungewöhnliches und bildstarkes Motiv: 17 Milliarden Euro aus Eis - mitten in Berlin, vor dem Brandenburger Tor.Wir freuen uns über Ihre Berichterstattung und würden Sie gerne vor Ort zur Versammlung begrüßen.Pressekontakt:Ansprechpartner für Rückfragen:Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse (BVTE)Jan MückeHauptgeschäftsführerGeorgenstraße 2510117 BerlinTel. +49 30 88 66 36 - 123presse@bvte.debvte.de | linkedin.de/company/bvteOriginal-Content von: Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse (BVTE), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141532/6343044