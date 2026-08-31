Mainz (ots) -Giorgia Meloni wird Anfang September die am längsten regierende Ministerpräsidentin Italiens sein und ihr Kabinett das langlebigste seit Gründung der Italienischen Republik vor 80 Jahren. Was ist ihr Erfolgsgeheimnis, und wie hat sie Italien in den zurückliegenden vier Jahren verändert? In der "auslandsjournal"-Doku "Giorgia Meloni an der Macht" geht ZDF-Italien-Korrespondentin Antje Pieper diesen Fragen nach und beleuchtet den Wandel Italiens unter Meloni - zu sehen am Mittwoch, 2. September 2026, ab 10.00 Uhr im ZDF-Streaming-Portal und um 0.45 Uhr im ZDF.Giorgia Meloni, seit 2022 als Nachfolgerin von Mario Draghi Ministerpräsidentin von Italien, ist die erste Frau, die eine italienische Regierung anführt. Viele in Europa warnten vor ihrem Rechtskurs, nun regiert sie Italien seit vier Jahren mit einer ungewöhnlich stabilen Koalition.Brückenbauerin mit neofaschistischen Tradionen?Bevor sie das Amt als Ministerpräsidentin einnahm, war Giorgia Meloni seit 2014 Vorsitzende der Partei Fratelli d'Italia (Fdl), die als postfaschistisch klassifiziert wird.Die Doku geht der Frage nach, wie stark neofaschistische Traditionen, Migrationspolitik und der Kulturkampf Italien und die Ministerpräsidentin prägen.Giorgia Meloni galt in der EU als Brückenbauerin zu Orban, Trump und Co. Doch welche Rolle spielt sie nach der Abwahl des ungarischen Ministerpräsidenten und nach dem Streit mit Donald Trump über dessen Papst-Kritik? Und was wurde aus ihrer harten Flüchtlingspolitik?Der Werdegang von Giorgia MeloniAls Kind einer alleinerziehenden Mutter in einem Arbeiterviertel aufgewachsen, trat sie mit 15 Jahren der "Jugendfront" des postfaschistischen "Movimento Sociale Italiano" (MSI) bei. Die "auslandsjournal"-Doku beleuchtet diesen Werdegang und fragt: Wie viel neofaschistisches Erbe steckt noch in ihrer Politik - innen- ebenso wie außenpolitisch? Als Ministerpräsidentin pflegte sie beste Kontakte zu Nationalisten und EU-Feinden, in der Migrationspolitik war sie immer eine Hardlinerin - aber wie hat sich ihre Flüchtlingspolitik verändert, nachdem ein Gericht die Ausweisung von Migranten nach Albanien verboten hat? Wie ist die Situation an den Hotspots Italiens? Und inwieweit reicht ihr Einfluss in Medien und Kultur?KontaktBei Fragen zum "auslandsjournal" erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zum "auslandsjournal" erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/auslandsjournal) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- "auslandsjournal" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/auslandsjournal-366)- "auslandsjournal - die doku" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/dokus/auslandsjournal-die-doku-130)- ZDFheute über Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni (https://www.zdfheute.de/thema/giorgia-meloni-140.html)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6343056