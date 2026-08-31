Windows 11 spielt Nutzer:innen aktuell eine Warnung aus, die besagt, dass derzeit kein Virenschutz für den Computer bestehe. Was sie wirklich bedeutet - und was Microsoft dazu sagt. Diese Meldung könnte Nutzer:innen verunsichern: Wie Windows Latest berichtet, warnt Windows 11 derzeit offenbar davor, dass der Virusschutz ausgeschaltet sei. Dahinter stecke allerdings ein Fehlalarm, wie die Autor:innen herausgefunden haben. Demnach spiele die Windows-Sicherheit-App ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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