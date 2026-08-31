DJ MÄRKTE USA/Etwas leichter - Inflations- und Zinssorgen bremsen

DOW JONES--Inflationssorgen bremsen die US-Börsen am Montag im frühen Geschäft. Der Dow-Jones-Index fällt um 0,5 Prozent auf 53.284 Punkte. Der S&P-500 sinkt um 0,4 Prozent und der Nasdaq-Composite um ebenfalls 0,4 Prozent. Marktteilnehmer verweisen auf den "falkenhaften" Auftritt von US-Notenbank-Chairman Kevin Warsh am Freitag auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole. Die Erwartung einer Zinserhöhung der Federal Reserve im September ist an den Märkten seither deutlich gestiegen. Neue Angriffe der US-Streitkräfte auf iranische Ziele treiben derweil den Ölpreis kräftig nach oben, was Befürchtungen eines beschleunigten Preisauftriebs ebenfalls neue Nahrung gibt. Aktuell verteuert sich das Barrel Brentöl um 2,7 Prozent auf 90,44 Dollar.

Am Anleihemarkt legen die Renditen am langen Ende der Zinskurve weiter zu, nachdem sie am Freitag in Reaktion auf die Warsh-Rede schon gestiegen waren. Der Dollar gibt derweil einen Teil seiner Gewinne ab; der Dollarindex sinkt um 0,2 Prozent.

Wichtige Konjunkturdaten stehen am Montag nicht auf der Agenda. Mit dem offiziellen Arbeitsmarktbericht für August wird das Highlight der Woche erst am Freitag veröffentlicht.

Unternehmensseitig ist es zu Wochenbeginn ebenfalls noch recht ruhig. Aktien der Energiebranche folgen dem Ölpreis nach oben. Der Kurs von Chevron steigt um 2,2 Prozent, Exxon Mobil und Occidental Petroleum legen um 2,1 bzw 2,6 Prozent zu und Halliburton um 3,2 Prozent.

Die Aktien des Versorgers PG&E sacken um fast 20 Prozent ab. Sie werden belastet von einem neuen kalifornischen Gesetz zur Reduzierung der Risiken von Wald- und Buschbränden, das - anders als von Gouverneur Gavin Newsom vorgeschlagen - Versicherungen weiterhin die Möglichkeit offenhält, Versorger wegen Schadensforderungen zu verklagen, die auf solche Großfeuer zurückgehen. Veraltete Stromleitungen von PG&E hatten in der Vergangenheit heftige Waldbrände in Kalifornien verursacht.

Mit einem Post auf X belastet Elon Musk die Aktie von GE Vernova. Demnach will SpaceX Turbinenblätter selbst herstellen. Grund seien die extrem langen Wartezeiten wegen der hohen Nachfrage nach Gasturbinen. Dies verzögere den Ausbau seiner Datencenter. Die schwache Energieversorgung in den USA werde immer mehr zum Flaschenhals, dies werde mit eigenen Turbinen umgangen. GE Vernova geben um 2 Prozent nach. SpaceX liegen 0,5 Prozent im Plus.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag DJIA 53.283,58 -0,5 -276,41 53.559,99 S&P-500 7.682,73 -0,4 -29,03 7.711,76 NASDAQ Comp 26.308,49 -0,4 -93,93 26.402,42 NASDAQ 100 29.360,78 -0,2 -72,65 29.433,43 US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief 2 Jahre 4,34 -0,01 4,35 4,32 5 Jahre 4,49 +0,01 4,50 4,46 10 Jahre 4,75 +0,03 4,76 4,71 DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 18:12 EUR/USD 1,1599 +0,1 0,0015 1,1584 1,1591 EUR/JPY 185,35 -0,0 -0,0200 185,37 185,5500 EUR/CHF 0,9373 -0,0 -0,0001 0,9374 0,9376 EUR/GBP 0,8562 +0,1 0,0007 0,8555 0,8555 USD/JPY 159,78 -0,2 -0,2600 160,04 160,0500 GBP/USD 1,3543 +0,1 0,0009 1,3534 1,3546 USD/CNY 6,7197 -0,1 -0,0063 6,7260 6,7260 USD/CNH 6,7209 -0,1 -0,0093 6,7302 6,7301 AUS/USD 0,7162 +0,0 0,0003 0,7159 0,7163 Bitcoin/USD 78.127,34 -0,6 -473,02 78.600,36 77.931,68 ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 86,04 +3,2 2,64 83,4 Brent/ICE 90,44 +2,7 2,34 88,10 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.436,32 -0,4 -16,35 4.452,67 Silber 66,63 +0,4 0,28 66,35 Platin 1.799,54 -1,1 -20,61 1.820,15 (Angaben ohne Gewähr) ===

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August 31, 2026 09:48 ET (13:48 GMT)

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