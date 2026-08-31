Frank Kettnaker begleitet künftig die strategische Weiterentwicklung der Vorsorge- und Benefits-Plattform der Global Gruppe. Der ehemalige Alte Leipziger-Vorstand wird Beirat für die GBC, die innerhalb der Gruppe die Kompetenzen für betriebliche Vorsorge, Benefits und Health zusammenführt. Der ehemalige Alte Leipziger-Vorstand Frank Kettnaker wird Beirat für die Global Benefits Consulting GmbH (GBC), die innerhalb der Global Gruppe die Kompetenzen für betriebliche Vorsorge, Benefits und Health bündelt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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