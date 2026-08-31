München (www.anleihencheck.de) - Jackson Hole wurde von früheren FED-Chefs immer wieder genutzt, um die Markterwartungen an den künftigen Zinspfad zu beeinflussen, so Eric Winograd, US-Chefvolkswirt bei AllianceBernstein.Dennoch habe seine Rede einige restriktivere Signale enthalten. Warsh habe klargestellt, dass der PCE-Preisindex die maßgebliche Inflationsgröße der FED bleibe und der Leitzins ihr wichtigstes geldpolitisches Instrument sei. Damit habe er Unklarheiten aus seiner vorherigen Pressekonferenz korrigiert. Das dürfte vor allem am langen Ende der Zinskurve für etwas Entlastung sorgen. Dort hätten Zweifel daran, wie entschlossen Warsh bei anhaltend hoher Inflation mit höheren Zinsen reagieren würde, zuletzt zu steigenden Renditen beigetragen. Für eine Zinserhöhung im September sei die Rede aus Sicht von AllianceBernstein allerdings noch keine Vorentscheidung. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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