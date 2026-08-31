Bei QuantumCore ging es seit dem Börsenstart im April teilweise ziemlich wild zu. Zeitweise schoss die Aktie bis auf 4,37 CAD, zuletzt waren es noch rund 3,10 CAD. Hinter dem Hype steckt eine durchaus interessante Idee: QuantumCore möchte nicht selbst den nächsten Quantencomputer bauen, sondern die Hardware liefern, die Hersteller für immer größere Systeme brauchen. Das Unternehmen steht allerdings noch ziemlich am Anfang. QuantumCore setzt auf die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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