Deutschland hat im August wieder ein Inflationsproblem, das sich hartnäckig hält. Die Jahresrate lag bei 2,9 Prozent, wie das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Damit blieb die Teuerung knapp unter der Drei-Prozent-Marke, genau wie schon im April. Analysten hatten im Schnitt mit exakt 3,0 Prozent gerechnet. Zuletzt höher war die Inflation im Dezember 2023 mit 3,7 Prozent. Energie treibt alles Der Grund dafür ist bekannt: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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