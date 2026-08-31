Die SpaceX-Aktie hat die jüngste Korrektur erfolgreich abgefangen und arbeitet sich inzwischen wieder bis auf 141,50 US$ vor. Damit ist der in meiner letzten Analyse erwartete neue Auftrieb grundsätzlich eingetreten. Nun rückt erneut der Widerstand bei 149,34 US$ in Reichweite. Gelingt dort der Durchbruch, könnte die Erholung deutlich an Dynamik gewinnen. Operativer Vorsprung trifft auf KI-Gegenwind SpaceX liefert weiterhin beeindruckende Argumente. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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