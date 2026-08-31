EQS-News: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
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NZWL mit stabiler Ertragslage und erfolgreichen Produktanläufen im 1. Halbjahr 2026 - Jahresprognose bestätigt
Die breite Aufstellung der NZWL-Gruppe nach Regionen, Kunden, Fahrzeugsegmenten und Antriebsarten erwies sich im 1. Halbjahr 2026 erneut als wichtiger Stabilitätsfaktor. Der Umsatzanteil im Bereich Elektro/Hybridantrieb nahm im 1. Halbjahr 2026 von 18 % auf 19 % zu, was einem relativen Anstieg um 5,6 % entspricht. Gleichzeitig wurde das Geschäft über den Pkw-Bereich hinaus durch neue Aufträge im Nutzfahrzeugsegment weiter gefestigt. Hier produziert NZWL unter anderem Wellen und Räder sowie Nebenantriebe für neue Motoren- und Getriebegenerationen, die sowohl bei Verbrennungs- als auch bei Hybridantrieben eingesetzt werden. Positiv entwickelten sich zudem die Hochläufe neuer Wellen für die Elektromobilität und von Antriebssystemen. Diese sollen sich im 2. Halbjahr 2026 fortsetzen und sind für die weitere strategische Entwicklung der NZWL-Gruppe von hoher Bedeutung.
Die Ertragslage der NZWL-Gruppe zeigte sich im 1. Halbjahr 2026 stabil. Das EBITDA erreichte 8,5 Mio. Euro nach 7,9 Mio. Euro im Vorjahr. Das Konzernergebnis belief sich im Berichtszeitraum auf 0,3 Mio. Euro gegenüber -0,5 Mio. Euro im Vergleichszeitraum 2025.
Auch die Finanz- und Liquiditätslage der NZWL-Gruppe blieb stabil. Das Eigenkapital erhöhte sich gegenüber dem Jahresende 2025 um 1,4 Mio. Euro auf 27,7 Mio. Euro. Die Eigenkapitalquote lag zum 30. Juni 2026 bei 19,8 % nach 19,7 % zum 31. Dezember 2025. Die liquiden Mittel stiegen im selben Zeitraum von 19,4 Mio. Euro auf 20,4 Mio. Euro. Aus der laufenden Geschäftstätigkeit erwirtschaftete die NZWL-Gruppe in den ersten sechs Monaten 2026 einen Cashflow von 5,3 Mio. Euro (Vorjahr: 9,7 Mio. Euro). Gleichzeitig investierte NZWL weiter gezielt in das zukünftige Geschäft: Insgesamt flossen im Berichtszeitraum 4,8 Mio. Euro (Vorjahr: 4,3 Mio. Euro) in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände, die hauptsächlich Produktanläufen und neuen Aufträgen im Bereich Elektroantriebe dienen.
Dr. Hubertus Bartsch, Geschäftsführer der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: "Das 1. Halbjahr 2026 zeigt, dass unsere breite Aufstellung auch in einem von erheblichen regionalen Unterschieden geprägten Automobilmarkt funktioniert. Besonders wichtig ist für uns, dass wir bei strategisch relevanten Produktanläufen deutliche Fortschritte erzielt und unser Geschäft im Nutzfahrzeugsegment weiter gefestigt haben. Das Wachstum bei Getrieben und Antriebssystemen sowie der Hochlauf neuer Wellen für die Elektromobilität verbreitern unsere Geschäftsbasis und schaffen zusätzliche Perspektiven für die kommenden Jahre. Gleichzeitig arbeiten wir konsequent daran, unsere Ertragskraft weiter zu stärken. Vor diesem Hintergrund sehen wir uns auf einem guten Weg, unsere Ziele für das Gesamtjahr 2026 zu erreichen."
Für das Gesamtjahr 2026 bestätigt die Geschäftsführung ihre Prognose. Demnach erwartet NZWL weiterhin ein Umsatzwachstum von 3% bis 5%. Der betriebliche Rohertrag, das EBITDA und das Konzernjahresergebnis sollen sich in einer ähnlichen Größenordnung wie der Umsatz verbessern. Voraussetzung dafür ist insbesondere die erfolgreiche Umsetzung der bereits eingeleiteten Maßnahmen zur Stabilisierung der Ertragslage. Die Geschäftsführung beurteilt die Finanzlage weiterhin als stabil.
Zur weiteren Optimierung ihrer Unternehmensfinanzierung hat NZWL die Quirin Privatbank AG mit einer Marktsondierung für die mögliche Begebung einer neuen Unternehmensanleihe im 2. Halbjahr 2026 beauftragt. Eine mögliche Transaktion könnte auch ein Umtauschangebot an die Inhaber der mit 7,129 Mio. Euro bzw. 8,875 Mio. Euro valutierenden Anleihen 2021/2026 und 2022/2027 umfassen. Das Marktfeedback soll als Entscheidungsgrundlage für die Umsetzung und konkrete Ausgestaltung dienen.
Der Konzern-Halbjahresabschluss 2026 der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH steht online unter www.nzwl.de im Bereich Investor Relations zum Download zur Verfügung.
31.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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