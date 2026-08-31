Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Renditen von französischen Staatsanleihen sind auf Wochensicht weniger stark gestiegen als diejenigen von zehnjährigen Bundesanleihen, so die DekaBank.Das zeige, dass die Investoren für Frankreich bereits viel Negatives eingepreist hätten. Zwar habe die Fernsehdebatte am Donnerstagabend keine konkreten Vorschläge zur Haushaltskonsolidierung gebracht, doch wer Frankreich negativ sehe, sei ohnehin schon vorher entsprechend positioniert gewesen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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