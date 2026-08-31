Linz (www.anleihencheck.de) - Die Kerninflation im Großraum Tokio lag im August bei 2,0% und erreichte damit das Ziel der Bank of Japan, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Einschließlich des anhaltenden Preisauftriebs bei Energie, der expansiven Fiskalpolitik und eines weiterhin sehr niedrigen Leitzinses spreche vieles für eine weitere geldpolitische Straffung. Der Markt rechne inzwischen mit rund 84% Wahrscheinlichkeit mit einer Zinserhöhung im September. Die Bank of Japan halte sich jedoch beim konkreten Zeitpunkt noch bedeckt. Auch Vizegouverneur Himino habe zuletzt eine klare Aussage vermieden. Dennoch sei der Erwartungsdruck hoch: Bleibe der Zinsschritt aus, dürfte der JPY deutlich nachgeben. (31.08.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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