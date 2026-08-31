Die Partnerschaft, die während der LEAP auf der Bühne bekannt gegeben wurde, verbindet die KI-Infrastruktur-Grundlage von HUMAIN mit der KI-nativen Cloud-Plattform und der globalen Reichweite von Together

Together AI, eine führende KI-native Cloud-Plattform mit Sitz in San Francisco, und HUMAIN, ein PIF-Unternehmen, das weltweit umfassende KI-Lösungen anbietet, gaben heute auf der LEAP eine strategische Partnerschaft bekannt, um die rasch wachsende KI-Rechenkapazität von HUMAIN in Saudi-Arabien mit der weltweiten Nachfrage nach KI-nativen Lösungen und Unternehmensanwendungen zu verbinden. Im Rahmen der Partnerschaft ist der Bau eines neuen 250-Megawatt-Rechenzentrums in Saudi-Arabien geplant.

Die Partnerschaft kombiniert die umfangreiche Multi-Chip-KI-Infrastruktur von HUMAIN, die die Cloud- und Inferenzkapazitäten erweitert, mit dem globalen Kundenökosystem und der KI-nativen Inferenzplattform von Together AI. Gemeinsam werden die Unternehmen Entwicklern, Unternehmen und KI-nativen Organisationen weltweit eine zusätzliche Möglichkeit bieten, auf eine leistungsstarke, vollständig in Rechenzentren im gesamten Königreich bereitgestellte KI-Infrastruktur für Inferenz- und Trainings-Workloads zuzugreifen.

"Die Zukunft der künstlichen Intelligenz hängt von der Fähigkeit ab, eine Infrastruktur von Weltklasse mit Plattformen und Ökosystemen von Weltklasse zu kombinieren", so Tareq Amin, CEO von HUMAIN. "Diese Partnerschaft führt die Infrastrukturbasis von HUMAIN mit der führenden KI-Cloud-Plattform und dem Entwickler-Ökosystem von Together AI zusammen und schafft so ein leistungsstarkes Umfeld für Innovation, die Einführung von KI und wirtschaftliches Wachstum. Wir stärken die Position der Region als globaler Knotenpunkt für KI-Infrastruktur, Cloud-Fähigkeiten und KI-Dienste der nächsten Generation."

Zugang zu Strom stellt eines der zentralen Hindernisse für den Ausbau der KI-Infrastruktur dar, und die Stromkapazität Saudi-Arabiens ist ein entscheidender Vorteil. Darüber hinaus profitieren Kunden von einem Zugang mit geringer Latenz zu mehreren wichtigen Regionen, darunter Europa, der Nahe Osten und Afrika. Die Erwartungen an die Partnerschaft sind hoch: Bereits im ersten Jahr soll ein annualisierter Bruttoumsatz von über 5 Milliarden US-Dollar erzielt werden.

Die Partnerschaft unterstützt die Strategie von HUMAIN, eine umfassende KI-Wertschöpfungskette aufzubauen, die Rechenzentren, KI-Infrastruktur, Cloud-Plattformen, Basismodelle und KI-Anwendungen umfasst. Als Teil dieser Vision baut HUMAIN seine Kapazitäten weiter aus, um ein breites Spektrum an KI-Workloads durch einen Multi-Workload- und Multi-Chip-Infrastrukturansatz zu unterstützen, der speziell auf die sich wandelnden Anforderungen von Entwicklern, Unternehmen und KI-nativen Firmen zugeschnitten ist.

Together AI hat eines der weltweit führenden Open-Source-KI-Ökosysteme aufgebaut, das Zugang zu modernen Modellen, produktionsreifen Inferenzfunktionen und einer Trainingsinfrastruktur bietet. Die Partnerschaft bietet Entwicklern und Unternehmen die Möglichkeit, diese Funktionen auf einer in Saudi-Arabien gehosteten Infrastruktur zu nutzen, wodurch die Entwicklung und Bereitstellung von KI-Anwendungen im globalen Maßstab ermöglicht wird.

"Open Source wird schnell zum Standardansatz von Unternehmen beim Entwickeln von KI-Lösungen, da sie die Eigenverantwortung behalten wollen über ihre Modelle, ihre Daten und ihre Intelligenz", so Vipul Ved Prakash, Mitbegründer und CEO von Together AI. "Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit HUMAIN, um die enormen neuen Kapazitäten zu erschließen, die unsere Kunden benötigen. Diese Zusammenarbeit bündelt unsere jeweiligen Stärken: die Expertise von HUMAIN im Bereich groß angelegter Infrastruktur und Kapitalbereitstellung sowie die erstklassige KI-Cloud und die technischen Fachkräfte von Together."

Indem sie Infrastruktur, Plattformfunktionen und ein florierendes Entwickler-Ökosystem zusammenführen, wollen Together AI und HUMAIN die Einführung von KI-Technologien branchenübergreifend beschleunigen und die nächste Generation von KI-Innovationen fördern.

Über Together AI

Together AI ist die AI Native Cloud, die hochmoderne Open-Source-Modelle, eine leistungsstarke Infrastruktur und bahnbrechende Forschung im Bereich der Effizienz und Skalierbarkeit von KI vereint. Together AI wurde 2022 gegründet und unterstützt mittlerweile über eine Million Entwickler sowie einige der weltweit anspruchsvollsten KI-Workloads und bietet Inferenz im Produktionsmaßstab, Training und verstärkendes Lernen für die nächste Generation von KI-nativen Unternehmen.

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