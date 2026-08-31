Ein ungewöhnliches physikalisches Experiment am Teilchenbeschleuniger wirft neues Licht auf den Zustand der Materie unmittelbar nach dem Urknall. Das Beobachtete bricht dabei mit etablierten Annahmen der Physik und liefert einen unerwarteten Befund. Physiker:innen am CERN im schweizerischen Genf haben den bislang kleinsten Tropfen jener Urmaterie erzeugt, die das frühe Universum ausmachte. Dafür brachten sie in den unterirdischen Ringanlagen vergleichsweise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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