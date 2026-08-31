Skalierbare, energieeffiziente und zuverlässige Wärmemanagementtechnologien optimieren die Betriebsleistung in immer komplexeren Rechenzentren und industriellen Systemen

SLB (NYSE: SLB) hat heute die Unterzeichnung einer Vereinbarung zur Übernahme von Kelvion bekannt gegeben, einem weltweit tätigen Anbieter von Technologien für das Wärmemanagement und den Wärmeaustausch. Die Übernahme stärkt den Geschäftsbereich Data Center Solutions von SLB durch wichtige Technologien für das Wärmemanagement und stärkt die Rolle des Unternehmens im Bereich der Rechenzentrumsinfrastruktur, der einer der weltweit am schnellsten wachsenden Industrie- und Technologiemärkte ist.

"KI treibt den bedeutendsten Infrastruktur-Investitionszyklus unserer Zeit voran", so Olivier Le Peuch, Chief Executive Officer von SLB. "Diese Transaktion unterstützt uns bei unserem Bestreben, ein industrieller Technologiepartner für die Rechenzentrumsbranche zu werden und Kunden dabei zu unterstützen, die wachsende Komplexität der Infrastruktur zu bewältigen, die für die Skalierung von KI erforderlich ist. Kelvion bringt uns auf unserem Weg zu stärker integrierten Infrastrukturlösungen für Rechenzentren voran, erweitert unseren adressierbaren Markt mit einer Steigerung unserer Umsatzchancen pro Gigawatt bereitgestellter Leistung um mehr als das Doppelte und ermöglicht es uns, sowohl unser Angebot als auch die globale Reichweite unseres Unternehmens zu skalieren."

Kelvion wurde vor über 100 Jahren gegründet und bietet Wärmemanagement- und Wärmeaustauschtechnologien für die Marktbereiche Rechenzentren, Energie und Industrie an. Das Portfolio des Unternehmens umfasst ein breites Spektrum an Kühl- und Wärmeübertragungsanwendungen, sodass es an der Schnittstelle zweier starker langfristiger Wachstumstrends positioniert ist: KI-Infrastruktur und Transformation der Energiesysteme. Im Jahr 2026 wird Kelvion voraussichtlich einen Umsatz von etwa 2,3 bis 2,4 Milliarden US-Dollar und ein bereinigtes EBITDA von etwa 350 bis 400 Millionen US-Dollar erzielen. Rechenzentren stellen den größten und am schnellsten wachsenden Endmarkt von Kelvion mit einem für 2026 erwarteten Umsatz zwischen 1,2 und 1,3 Milliarden US-Dollar dar. Neben dem Rechenzentrumsmarkt hat sich Kelvion in wichtigen Energie- und Industriemärkten etabliert, darunter Wärmepumpen, erneuerbare Energien sowie Lösungen zur Kohlenstoffabscheidung und -verarbeitung, in denen das Wärmemanagement eine zunehmend wichtige Rolle für Effizienz, Zuverlässigkeit und Leistung spielt.

Der Geschäftsbereich Data Center Solutions von SLB ist in den letzten Jahren rasant gewachsen und wird zwischen 2024 und 2026 voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von über 90 Prozent verzeichnen; die ausgelieferte Kapazität wird bis zum Jahresende kumulativ voraussichtlich 2 Gigawatt übersteigen. SLB kombiniert modulare Fertigung, Offsite-Bauweise, Engineering und digitale Funktionen, um Infrastrukturlösungen für Rechenzentren vom Entwurf bis zur Systemintegration bereitzustellen. Dieser modulare Ansatz kann die Komplexität der Arbeiten vor Ort verringern und die Zeit bis zur Inbetriebnahme um bis zu 40 verkürzen.

"Die Komplexität und der Energieverbrauch der Rechenzentren nehmen stetig zu, weshalb Kunden verstärkt nach Partnern suchen, die das Zusammenspiel kritischer Systeme innerhalb der gesamten Anlage optimieren und dazu beitragen können, neue Kapazitäten schneller in Betrieb zu nehmen", so Gavin Rennick, President des Geschäftsbereichs New Energy and Industrial bei SLB. "Das Wärmemanagement spielt bei dieser Herausforderung eine zentrale Rolle und mit dieser Übernahme können wir sie direkt angehen, indem wir stärker integrierte Kühllösungen anbieten, Innovationen beschleunigen, die thermische Effizienz optimieren und das Wärmemanagement direkter in unser Angebot an modularer Infrastruktur einbinden."

Gemäß der Vereinbarung wird SLB Kelvion von den von Apollo verwalteten Fonds dem Mehrheitsgesellschafter sowie von den von Triton beratenen Fonds, die eine Minderheitsbeteiligung halten, für rund 3,4 Milliarden US-Dollar in bar erwerben und Schulden in Höhe von rund 0,7 Milliarden US-Dollar übernehmen. Dies entspricht einem Gesamttransaktionswert von etwa dem 11-fachen des für 2026 geschätzten EBITDA vor Synergien bzw. etwa dem 8,5-fachen des EBITDA einschließlich der erwarteten jährlichen Run-Rate-Synergien.

SLB erwartet, dass sich die Transaktion in den ersten 12 Monaten nach Abschluss positiv auf den Gewinn je Aktie und den freien Cashflow je Aktie auswirken wird. Darüber hinaus rechnet das Unternehmen damit, innerhalb von drei Jahren jährliche EBITDA-Synergien in Höhe von rund 120 Millionen US-Dollar durch Kosteneinsparungen und zusätzliche Umsatzmöglichkeiten zu erzielen. Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und behördlichen Genehmigungen, der Abschluss erfolgt voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2027.

Gemeinsam werden SLB und Kelvion 2026 voraussichtlich einen Umsatz im Bereich Rechenzentren von mehr als 2 Milliarden US-Dollar und ein bereinigtes EBITDA von rund 300 Millionen US-Dollar auf Pro-forma-Basis erzielen. Aufbauend auf dieser Grundlage hat sich SLB für das Jahr 2028 das Ziel gesetzt, mit seinem kombinierten Geschäft für Rechenzentrumslösungen einen Umsatz von 4,5 bis 5 Milliarden US-Dollar und ein bereinigtes EBITDA von 700 bis 800 Millionen US-Dollar zu erzielen.

SLB wird auch nach Abschluss der Transaktion über eine solide Bilanz mit Investment-Grade-Rating verfügen und das Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA wird weiterhin innerhalb des zuvor festgelegten, über den gesamten Konjunkturzyklus geltenden Zielwerts von bis zu 1,5-fach liegen. Darüber hinaus bestätigt das Unternehmen erneut seine Absicht, im Jahr 2026 mehr als 4 Milliarden US-Dollar in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen an die Aktionäre zurückzuführen. Die offiziellen Ziele für 2027 werden im Rahmen des jährlichen Planungsprozesses endgültig festgelegt, SLB geht aber davon aus, dass die Gesamtrendite für die Aktionäre mindestens auf dem Niveau von 2026 liegen wird.

Informationen zur Konferenzschaltung

SLB wird am Montag, dem 31. August 2026, eine Konferenzschaltung abhalten, um die Bekanntgabe zu erörtern. Die Konferenzschaltung ist für 10:00 a.m. U.S. Eastern Time angesetzt. Um an der Konferenzschaltung teilzunehmen, die für die Öffentlichkeit geöffnet ist, wenden Sie sich bitte etwa 10 Minuten vor dem geplanten Beginn der Konferenzschaltung an den Betreiber unter der Nummer +1 (800) 715-9871 innerhalb Nordamerikas bzw. unter +1 (646) 307-1963 außerhalb Nordamerikas und geben Sie den Zugangscode 5637977 an. Die Telefonkonferenz wird gleichzeitig unter https://events.q4inc.com/attendee/772697241 als Listen-only-Webcast übertragen. Eine Aufzeichnung des Webcasts wird ebenfalls auf der SLB-Website verfügbar sein.

Kernpunkte:

SLB hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Kelvion getroffen, einem globalen Anbieter von Technologien für das Wärmemanagement und den Wärmeaustausch. Durch diese Übernahme baut das Unternehmen seine Präsenz im Bereich der Rechenzentrumsinfrastruktur aus und stärkt seine Position auf dem schnell wachsenden Markt für KI-Infrastruktur.

Durch diese Übernahme werden wichtige Kompetenzen im Bereich des Wärmemanagements hinzugewonnen, sodass Kunden ihre Effizienz, Zuverlässigkeit und Leistung in immer komplexeren und energieintensiveren Rechenzentren verbessern können.

Kelvion treibt die Strategie von SLB voran, durch die Kombination von Kühltechnologien mit den bestehenden Kompetenzen in den Bereichen Engineering, modulare Fertigung, Offsite-Bau und Digitalisierung stärker integrierte Lösungen für die Rechenzentrumsinfrastruktur anzubieten.

Kelvion hat sich über das Rechenzentrumsgeschäft hinaus in wichtigen Energie- und Industriemärkten etabliert, darunter Wärmepumpen, erneuerbare Energien sowie Lösungen zur Kohlenstoffabscheidung und -aufbereitung, in denen das Wärmemanagement eine zunehmend wichtige Rolle für Effizienz, Zuverlässigkeit und Leistung spielt.

Für 2026 wird erwartet, dass die Rechenzentrumsgeschäfte von SLB und Kelvion auf Pro-forma-Basis einen kombinierten Umsatz von über 2 Milliarden US-Dollar erzielen werden und damit eine führende Plattform für langfristiges Wachstum im Bereich der KI-Infrastruktur schaffen.

SLB peilt für sein kombiniertes Geschäftsfeld Rechenzentrumslösungen im Jahr 2028 einen Umsatz von 4,5 bis 5 Milliarden US-Dollar und ein bereinigtes EBITDA von 700 bis 800 Millionen US-Dollar an.

Über SLB

SLB (NYSE: SLB) ist ein weltweit tätiges Technologieunternehmen, das seit 100 Jahren Innovationen im Energiesektor vorantreibt. Mit einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern und Mitarbeitern aus nahezu doppelt so vielen Ländern arbeiten wir jeden Tag an Innovationen im Öl- und Gassektor, an der Digitalisierung im großen Maßstab, an der Dekarbonisierung der Industrie und an der Entwicklung und Skalierung neuer Energiesysteme, die die Energiewende beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter slb.com.

Über Kelvion

Kelvion ist ein führender globaler Entwickler und Hersteller von thermischen Lösungen. Das für seine Innovationskraft und sein Engagement für Nachhaltigkeit bekannte Unternehmen liefert hochmoderne Lösungen für das Wärmemanagement, mit denen Kunden einen zuverlässigen und effizienten Betrieb gewährleisten können. Das breit gefächerte Portfolio von Kelvion deckt eine Vielzahl von Anwendungsbereichen ab, darunter Rechenzentren und verschiedene Industriezweige. Das globale Vertriebs-, Service- und Produktionsnetzwerk des Unternehmens stellt sicher, dass Kelvion seinen Kunden weltweit jederzeit unterstützend zur Seite steht.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung sowie andere von uns abgegebene Erklärungen enthalten "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der Bundeswertpapiergesetze. Diese umfassen alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen. Häufig enthalten solche Aussagen Begriffe wie "erwarten", "dürfte", "kann", "glauben", "vorhersagen", "planen", "potenziell", "prognostiziert", "Prognosen", "Vorstufe", "Vorhersage", "Ausblick", "Erwartungen", "schätzen", "beabsichtigen", "voraussehen", "Ambition", "Ziel", "anvisieren", "geplant", "denken", "sollten", "könnten", "würden", "werden", "sehen", "wahrscheinlich" und andere ähnliche Begriffe. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf Sachverhalte, die in unterschiedlichem Maße mit Unsicherheiten verbunden sind, einschließlich Aussagen zu den Vorteilen der geplanten Transaktion zwischen SLB und Kelvion; zum voraussichtlichen Zeitplan dieser Transaktion; zu Informationen über die Geschäftsaktivitäten von SLB und Kelvion, einschließlich Erwartungen zur Geschäftsentwicklung und aller zugrunde liegenden Annahmen; zu den Zielen, Plänen und Strategien von SLB und Kelvion; zu den operativen Trends in den Märkten, in denen SLB und Kelvion tätig sind; zu Prognosen hinsichtlich der Geschäftsergebnisse oder der Finanzlage von SLB und Kelvion; sowie zu allen anderen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die von SLB oder Kelvion beabsichtigt, erwartet, prognostiziert, angenommen oder vorausgesehen werden und die in der Zukunft eintreten werden oder eintreten könnten. Derartige Aussagen beruhen auf den Einschätzungen und Annahmen des Managements, die auf den dem Management derzeit zur Verfügung stehenden Informationen basieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und die Geschäftsentwicklung von SLB oder Kelvion erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren und Risiken, die sich auf die zukünftigen Ergebnisse und die Geschäftsentwicklung auswirken können, gehören unter anderem: die Bedingungen und der Zeitplan der geplanten Transaktion zwischen SLB und Kelvion; die Fähigkeit, die jeweiligen Geschäftsbereiche von SLB und Kelvion zu betreiben, einschließlich Betriebsstörungen; Schwierigkeiten bei der Bindung und Einstellung von Schlüsselpersonal und Mitarbeitern; das Eintreten von jedweden Ereignissen, Änderungen oder sonstigen Umständen, die dazu führen könnten, dass die geplante Transaktion nicht zustande kommt; die Fähigkeit, die Abschlussbedingungen für die Durchführung der geplanten Transaktion zu erfüllen; die Fähigkeit von SLB und Kelvion, das Geschäft erfolgreich zu integrieren und die aus der geplanten Transaktion erwarteten Synergien und Wertsteigerungen zu erzielen; die Fähigkeit, behördliche Genehmigungen zu den erwarteten Bedingungen vollständig oder rechtzeitig zu erhalten; sich ändernde globale wirtschaftliche und geopolitische Rahmenbedingungen; die Geschäftsergebnisse und die Finanzlage von Kunden und Lieferanten; allgemeine wirtschaftliche, geopolitische und geschäftliche Rahmenbedingungen in wichtigen Regionen der Welt; Währungsrisiken; Inflation; Änderungen der Geldpolitik durch Regierungen; Zölle; Preisdruck; Wettereinflüsse und saisonale Faktoren; nachteilige Auswirkungen von Gesundheitspandemien; Verfügbarkeit und Kosten von Rohstoffen; Herausforderungen in der Lieferkette; Änderungen staatlicher Vorschriften und regulatorischer Anforderungen; sowie weitere Risiken und Ungewissheiten, die in unseren jüngsten Formularen 10-K, 10-Q und 8-K, die bei der Securities and Exchange Commission eingereicht oder dieser vorgelegt wurden, ausführlich beschrieben sind. Die Aussagen in dieser Pressemitteilung entsprechen dem Stand vom 31. August 2026. SLB lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, diese Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

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