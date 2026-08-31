Die PayPal-Aktie hat einen brutalen Dämpfer kassiert. Nachdem die Übernahmefantasie durch Stripe und Advent geplatzt ist, brach der Kurs am Freitag um rund -13% ein und notiert aktuell nur noch bei 53,44 US$. Damit steht zugleich der in meiner letzten Analyse herausgearbeitete langfristige Befreiungsschlag auf der Kippe. Entscheidend wird nun, ob die Käufer die Marke von 50 US$ verteidigen können. Übernahmefantasie ist vom Tisch Der jüngste Kurssturz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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