Die PayPal Aktie gerät nach dem Ende der Übernahmespekulationen unter Druck. Mehrere Analystenhäuser kürzen ihre Kursziele, nachdem Advent und Stripe offenbar von möglichen Plänen abgerückt sind.Übernahmegerüchte verpuffen Bei PayPal ist die kurzfristige Übernahmefantasie deutlich abgekühlt. Nachdem Advent und Stripe ihre möglichen Pläne nicht weiterverfolgen, müssen Anleger die Aktie wieder stärker nach den operativen Kennzahlen bewerten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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