Die Mercedes-Benz Aktie zeigt sich fester. Der Autobauer startet am Dienstag ein neues Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von bis zu 1 Milliarde Euro.Rückkaufprogramm beginnt Mercedes-Benz setzt erneut auf Kapitalrückgaben an seine Aktionäre. Der Konzern startet am Dienstag ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von bis zu 1 Milliarde Euro. Für Anleger ist das ein positives Signal, weil Rückkäufe die Zahl der ausstehenden Aktien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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