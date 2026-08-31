Organising Committee of the China International Fair for Investment & Trade

XIAMEN, China, Aug. 31, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die 26. Internationale Messe für Investitionen und Handel Chinas (CIFIT) findet vom 8. bis 11. September 2026 in Xiamen, China, statt. Im Mittelpunkt stehen drei Hauptthemen: "Investieren in China", "Chinas Auslandsinvestitionen" und "Internationale Investitionen". Im Rahmen der Messe finden zahlreiche investitionsbezogene Veranstaltungen und Projekt-Roadshows statt. Zudem werden mehrere öffentlich zugängliche Informationsangebote und Fachberichte zu Investitionen veröffentlicht sowie Chinas Öffnungspolitik, die Stärken seines riesigen Marktes und Chancen für industrielle Innovation und Entwicklung umfassend bei globalen Investoren präsentiert.

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Bei der diesjährigen Ausgabe wird erstmals ein Modell mit zwei Ehrengastländern eingeführt. Finnland und Saudi-Arabien übernehmen diese Rolle gemeinsam. Delegationen aus 123 Ländern und Regionen haben sich zur Teilnahme angemeldet, während 60 Länder und Regionen Ausstellungsbereiche einrichten werden. Im Rahmen der Messe findet eine Reihe spezieller Wirtschafts- und Handelsveranstaltungen statt, darunter Aktivitäten zur Wirtschafts- und Handelskooperation zwischen chinesischen Provinzen und US-Bundesstaaten, eine Veranstaltung anlässlich des fünfjährigen Bestehens des China-Europe Business Council (CEBC), bilaterale Investitionsdialoge zwischen China und dem Vereinigten Königreich, Schweden, Bulgarien, Indonesien und weiteren Ländern sowie der grenzüberschreitende ESG-Dialog zwischen China und der EU und eine Veranstaltung zur chinesisch-deutschen Investitionskooperation auf regionaler Ebene. Darüber hinaus wird die Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung (UNCTAD) parallel dazu die "Future Investment Conference" veranstalten. Mehrere UN-Organisationen und internationale Einrichtungen, darunter die Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung (UNIDO), das Internationale Handelszentrum (ITC) und die Neue Entwicklungsbank (NDB), werden ebenfalls eine Reihe thematischer Begleitveranstaltungen organisieren.

Mit dem Schwerpunkt auf Investitionen in beide Richtungen wird die CIFIT einen Roundtable multinationaler Unternehmen, die Präsentation globaler Investitionstrends sowie eine Matchmaking-Veranstaltung zur internationalen Zusammenarbeit in Lieferketten ausrichten und damit eine Matchmaking-Plattform für Investitionen in China und chinesische Auslandsinvestitionen schaffen. Der Finanzbereich hat sich verdoppelt: Mehr als 140 führende Finanzinstitute nehmen daran teil. Die Cross-border Interbank Payment System (CIPS) Co., Ltd. wird einen eigenen Bereich einrichten, in dem mehr als 70 in- und ausländische Banken zusammenkommen, um grenzüberschreitende Finanzdienstleistungen anzubieten.

Digitalisierung und intelligente Technologien werden den gesamten Veranstaltungsablauf durchziehen. Eine Reihe von KI-Unternehmen sowie Unternehmen für grüne und CO2-arme Technologien wird ihre Spitzentechnologien vorstellen, während die Ausstellungsbereiche verschiedener Provinzen und regierungsunmittelbarer Städte ihre Erfolge auf digitalem Wege präsentieren werden. "Cloud CIFIT" wurde umfassend modernisiert, sodass Teilnehmer über mobile Geräte auf das Veranstaltungsprogramm, das Projekt-Matchmaking und die Navigation durch die Messehallen zugreifen können.

Die diesjährige CIFIT findet erstmals im Xiamen International Expo Center statt und vergrößert ihre Gesamtausstellungsfläche von 120.000 auf 200.000 Quadratmeter. Mit dem Schwerpunkt auf offener Zusammenarbeit und industrieller Innovation wird die Messe globalen Investoren als effizientere und professionellere Matchmaking-Plattform dienen.

Kontaktperson: Herr Lin, Tel.: +86-10-63074558.