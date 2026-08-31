Der Ausbau autonomer Fahrdienste in großen Städten schreitet voran, doch die Technik funktioniert im Alltag weiterhin nicht fehlerfrei. Offizielle Sicherheitsberichte zeigen nun, welchen Preis die beteiligten Menschen dafür zahlen. Menschliche Sicherheitsfahrer:innen ziehen sich bei Testfahrten in den autonomen Fahrzeugen von Waymo und Zoox immer wieder Verletzungen zu. Das geht aus Daten der US-Arbeitsschutzbehörde OSHA, wie TechCrunch berichtet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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