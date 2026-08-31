Berlin (ots) -Pava Partners hat die Gründer und Gesellschafter von Alpy.com, das Gründer- und Management-Team der 2beGroup sowie RM Equity Partners, exklusiv beim Verkauf an die PNS Mountain Investment Services S.L. beraten.Alpy.com ist Europas führender Online-Marktplatz für Skiverleih und verbindet mehr als 1.150 Partnershops mit Wintersportbegeisterten aus aller Welt. In den vergangenen zwanzig Jahren hat Alpy.com, eine Marke der 2beGROUP mit Hauptsitz in Bratislava (Slowakei), eine bemerkenswerte Entwicklung durchlaufen: vom Branchenpionier zu einem profitablen Wachstumsunternehmen und dem führenden Skiverleih-Marktplatz Europas.PNS ist der führende Betreiber von Ski-, Snowboard- und Fahrradverleihgeschäften in den Pyrenäen. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung im Ski-, Snowboard- und Fahrradverleih sowie einem Netzwerk von 36 Standorten in Andorra und den führenden Skidestinationen Spaniens verfügt PNS über wertvolles Marktwissen und operative Kompetenz, die die weitere Entwicklung von Alpy.com unterstützen werden.Die Partnerschaft stellt ein "Perfect Match" dar und vereint die technologische Führungsposition und die Marktplatzkompetenz von Alpy.com mit der langjährigen Erfahrung von PNS im Verleihgeschäft."Wir freuen uns, gemeinsam mit PNS als starkem Partner den nächsten Schritt in der Wachstumsreise von Alpy.com zu gehen. Unser besonderer Dank gilt dem Team von Pava Partners für seine herausragende Expertise und sein großes Engagement während des gesamten Transaktionsprozesses", sagt Gunther Dillersberger, CEO der 2beGroup."Wir sind stolz darauf, Alpy.com in einer entscheidenden Entwicklungsphase begleitet zu haben. Wir blicken zuversichtlich auf die weitere Entwicklung von Alpy.com und danken Pava Partners für die ausgezeichnete Zusammenarbeit. Mit hoher Professionalität und großer Transaktionsexpertise hat das Team den Prozess souverän gesteuert und erfolgreich zum Abschluss gebracht", ergänzt Nicola Szekely, Managing Partner von RM Equity Partners.Pava Partners ist einer der führenden europäischen Tech-M&A- und Debt-Advisory-Berater für wachstumsstarke mittelständische Unternehmen.Pressekontakt:Dr. Solveig Köbernicksolveig.koebernick@pava.euOriginal-Content von: Pava Partners Germany AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182142/6343153