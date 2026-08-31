QPS Holdings, LLC (QPS) gab heute eine umfassende Erneuerung seiner Infrastruktur für die elementare Bioanalyse bekannt. Dazu wurden zwei PerkinElmer NexION-2200-Systeme für die induktiv gekoppelte Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) erworben, die in den Labors des Unternehmens in den Niederlanden zum Einsatz kommen sollen. Die neuen Geräte werden zwei Agilent 7700 ICP-MS-Systeme ersetzen, die derzeit in der Bioanalyseabteilung im Einsatz sind. Die Plattform NexION 2200 wurde ausgewählt, um eine robuste Spurenelementanalyse, ein effektives Management analytischer Störungen, zuverlässige Leistung bei anspruchsvollen Probenmatrizen sowie einen effizienten Laborbetrieb zu gewährleisten.

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Daniel Schulz-Jander, QPS Senior Director, Bioanalysis

Die Investition ist Teil eines umfassenderen Modernisierungs- und Erneuerungsprogramms, dessen Schwerpunkt auf der Aufrechterhaltung moderner, zuverlässiger und nachhaltiger Massenspektrometrie-Kapazitäten in allen weltweiten Laboreinrichtungen von QPS liegt. Neben dem Austausch bewährter Analysegeräte umfasst die Modernisierung die Gerätequalifizierung, den Methodentransfer, die Optimierung der Arbeitsabläufe, die Schulung der Mitarbeiter sowie das langfristige Lebenszyklusmanagement.

QPS Netherlands wird die neuen Geräte im Rahmen eines kontrollierten Implementierungs- und Qualifizierungsprozesses einführen. Bestehende Methoden werden je nach Verwendungszweck und regulatorischem Status anhand geeigneter Vergleichs-, Brücken- oder Validierungsmaßnahmen bewertet und übertragen. Dieser Ansatz soll die Kontinuität laufender Studien gewährleisten und gleichzeitig eine erneuerte Plattform für die zukünftige Methodenentwicklung und -validierung schaffen.

"ICP-MS ist ein wichtiger Bestandteil unseres bioanalytischen Angebots, insbesondere für Programme, die eine empfindliche und selektive Quantifizierung von Elementen in komplexen biologischen Matrices erfordern", sagte Fred van Heuveln, Direktor für Bioanalyse bei QPS. "Durch den gleichzeitigen Austausch beider Systeme schaffen wir eine modernisierte Analyseplattform, die durch effiziente Methodenumsetzung und Probenanalyse eine zuverlässige Projektdurchführung gewährleistet und gleichzeitig eine Grundlage für die sich weiterentwickelnden Anforderungen unserer Kunden bietet."

Die Konfiguration mit zwei Systemen bietet operative Flexibilität und Redundanz. Die Standardisierung der ICP-MS-Plattform wird voraussichtlich die Schulung, Wartung, den Methodentransfer und den routinemäßigen Labor-Support vereinfachen und QPS dabei unterstützen, Studienzeitpläne und sich ändernde analytische Anforderungen zu bewältigen.

"Diese Initiative ist mehr als nur ein Geräteaustausch", fügte Daniel Schulz-Jander, Senior Director für Bioanalyse bei QPS, hinzu. "Diese strategische Erneuerung unserer ICP-MS-Systeme stellt sicher, dass QPS weiterhin über Spitzentechnologie verfügt, um hochsensible und robuste analytische Lösungen für die Projekte unserer Kunden zu liefern. Diese Investition untermauert unser kontinuierliches Engagement, sowohl für traditionelle als auch für neu entstehende Arzneimittelentwicklungsprogramme eine herausragende elementare Bioanalyse bereitzustellen."

QPS Netherlands verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung mit der ICP-MS-basierten Bioanalyse. Zu den Leistungsbereichen gehören die Analyse von Gesamt-, freien und Spurenelementen sowie LC-ICP-MS-Anwendungen für Spiezierungs-, Stabilitäts- und metabolitenbezogene Untersuchungen. Die Installation, Qualifizierung und schrittweise Implementierung der beiden NexION-2200-Systeme sind im Gange und sollen im dritten Quartal 2026 abgeschlossen sein.

ÜBER QPS HOLDINGS, LLC

QPS ist eine globale, GLP/GCP-konforme Auftragsforschungsorganisation (CRO) mit umfassendem Leistungsspektrum, die Dienstleistungen auf höchstem Niveau in den Bereichen Wirkstoffentdeckung, Bioanalytik sowie präklinische und klinische Arzneimittelentwicklung erbringt. Seit 1995 hat sich QPS von einem kleinen Bioanalytik-Unternehmen zu einer Full-Service-CRO mit über 1.200 Mitarbeitern in den USA, Europa und Asien entwickelt. Heute bietet QPS ein erweitertes Spektrum an pharmazeutischen Auftragsforschungs- und -entwicklungsdienstleistungen mit besonderer Expertise in den Bereichen Pharmakologie, DMPK, Toxikologie, Bioanalytik, translationale Medizin, klinische Studieneinheiten, Zentrallabordienstleistungen, PBMC-Aufbereitung sowie Dienstleistungen im Bereich des klinischen Forschungsbetriebs. Als preisgekrönter Marktführer mit Schwerpunkt auf Bioanalytik und klinischen Studien ist QPS bekannt für bewährte Qualitätsstandards, technisches Fachwissen, einen flexiblen Forschungsansatz, Kundenzufriedenheit sowie schlüsselfertige Labore und Einrichtungen. Durch den kontinuierlichen Ausbau seiner Kapazitäten und Ressourcen bekräftigt QPS sein Engagement, seinen geschätzten Kunden höchste Qualität, kompetente Leistungen und zuverlässigen Service zu bieten. Weitere Informationen finden Sie unter www.qps.com, per E-Mail unter info@qps.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

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