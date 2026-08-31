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70 Prozent in drei Tagen, so schnell stieg der XRP Kurs in der dritten Augustwoche von 1,00 auf 1,70 Dollar. Gut eine Woche später steht er bei 1,35 Dollar und kämpft um die Rückeroberung der 1,40 Dollar. Genau in dieser Woche verbuchten die sieben Spot ETFs mit 110,49 Millionen Dollar ihren stärksten Zufluss des Jahres. Ein Rekord bei der Nachfrage und ein fallender Kurs passen auf den ersten Blick nicht zusammen. Der Grund liegt in Gewinnmitnahmen, in einer Rede aus Jackson Hole und in einer Freigabe am 1. September. Dieser Artikel zeigt, welche Marken jetzt entscheiden und warum ein Teil des Kapitals bereits woanders hinfließt.

XRP Kurs zwischen Rekordzuflüssen und dem Widerstand bei 1,60 Dollar

Der XRP Kurs erlebte im August eine Bewegung, die es so seit Monaten nicht gab. Von 1,00 Dollar ging es bis auf 1,70 Dollar, danach fiel der Kurs zum Wochenstart auf 1,50 Dollar zurück laut CryptoPotato. Zum Handelsstart der neuen Woche notiert er bei 1,35 Dollar, ein Minus von 3,04 Prozent binnen 24 Stunden laut CoinGecko.

Auf Wochensicht steht ein Minus von 10,2 Prozent bei einer Marktkapitalisierung von 84,7 Milliarden Dollar. Dagegen stehen Zuflüsse auf Jahresrekord, denn allein am Mittwoch flossen 28,14 Millionen Dollar in die Fonds, der stärkste Einzeltag seit dem 5. Januar. In Summe ergab die Woche 110,49 Millionen Dollar und einen Rekord von 1,66 Milliarden Dollar.

Entscheidend ist nun die Zone zwischen 1,35 und 1,38 Dollar, die am Freitag nach dem Auftritt von Fed Chef Kevin Warsh getestet wurde. Darüber wartet bei 1,60 Dollar eine Marke, die seit sechs Monaten jeden Ausbruch gestoppt hat. Am 1. September kommt zudem eine weitere Milliarde Token aus der Ripple Treuhand in den Umlauf. Der Kurs hängt damit an Marken und Freigaben, die niemand steuert.

XRP Kurs kennt Widerstände, dieser Pepeto Presale kennt nur einen Termin

Wer den XRP Kurs verfolgt, kennt das Muster aus Widerstand, Rücksetzer und Warten auf den nächsten Auslöser. Genau deshalb schauen Anleger derzeit auf Presales, bei denen der Auslöser bereits terminiert ist. Ein Listing hängt an keiner Abstimmung und an keiner Freigabe, und ein Name fällt dabei immer wieder.

Wer parallel Presales beobachtet, ist Pepeto längst in jeder Diskussion über Einstiege mit echter Rechnung dahinter begegnet. Ein Mitgründer, der den ursprünglichen Pepe allein mit einer Gemeinschaft auf 11 Milliarden Dollar brachte, hat die Handelswerkzeuge darunter gebaut, und diese funktionieren bereits. Dazu kommt ein Vorrat von 420 Billionen Token, den diese Gemeinschaft von Anfang an getragen hat.

Die Swap Engine wickelt jeden Trade über verschiedene Blockchains ohne Gebühren ab, sodass die vollständige Position erhalten bleibt, statt mit jeder Transaktion ein Stück kleiner zu werden. Der Risikoscanner PepetoAI prüft jede Position vom Kauf bis zum Verkauf auf Gefahren und gibt jeder Wallet einen Einblick, den institutionelle Handelsabteilungen sonst für sich behalten.

Diese Kombination läuft auf einer Handelsinfrastruktur, die ein früherer Architekt von Binance aufgebaut hat. Sicherheit liefert SolidProof, denn die Prüfer haben den kompletten Vertrag durchgesehen und freigegeben, noch bevor die erste Runde des Verkaufs öffnete. Über 10,38 Millionen Dollar flossen bereits ein, während der breite Markt Verluste verzeichnete. Gleichzeitig rückt das Binance Listing näher und bringt Nachfrage aus einem deutlich größeren Publikum mit. Bei 0,000000188 Dollar lässt sich der Abstand zu einem späteren Listingpreis in einer Zeile nachrechnen. Die Wallets, die jetzt im Presale von Pepeto einsteigen, spekulieren nicht. Sie positionieren sich.

Fazit

Der XRP Kurs zeigt Richtung, aber die Marktgröße bremst das Tempo. Bei über 80 Milliarden Marktkapitalisierung rechnet man in Monaten, im Presale in Tagen. Über 10,38 Millionen Dollar sind bereits in Pepeto geflossen, was der Markt noch nicht eingepreist hat. Der Gründer, der den ursprünglichen Pepe bis 11 Milliarden Dollar getragen hat, erklärt den Abstand zwischen Presale und Listing. Ist der Presale beendet, bleibt nur der Börsenkurs, und jede weitere Runde verkleinert den Abstand für spätere Käufer. Dieser Abstand schließt sich Runde für Runde, und wer jetzt einsteigt, steht am Tag des Listings auf der richtigen Seite der Rechnung.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Warum fällt der XRP Kurs trotz Rekordzuflüssen in die ETFs?

Gewinnmitnahmen nach dem Anstieg auf 1,70 Dollar und die restriktive Rede von Fed Chef Kevin Warsh belasten den XRP Kurs. Er verteidigt jetzt die Zone zwischen 1,35 und 1,38 Dollar.

Was unterscheidet Pepeto von einem Investment in XRP?

Pepeto bietet einen Abstand zwischen Presale und Listing, den ein Token mit über 80 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung nicht abbilden kann. Das Listing führt alle Presale Runden auf einen einzigen Preis zusammen, und der Mitgründer hat das Modell bereits einmal bewiesen. Alle Angaben stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.