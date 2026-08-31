Fortinet (FTNT): Fokus auf das Breakout-Setup!

Konsolidierung bietet Chance auf Trendfortsetzung!

Rückblick

Die Aktie des Cybersecurity-Spezialisten befindet sich nach einem extrem dynamischen Aufwärtstrend in einer engen Konsolidierungszone. Die orange Abwärtstrendlinie markiert den aktuellen lokalen Widerstand.

Fortinet-Aktie: Chart vom 31.08.2026, Kürzel: FTNT, Kurs: 171.72 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Ein dynamischer Ausbruch über die Abwärtstrendlinie könnte den Start der nächsten Trendfortsetzungswelle signalisieren. Das Kursziel projiziert einen potenziellen Durchmarsch in Richtung der 200 USD-Marke. Die unmittelbare Absicherungszone, um ein Fehlsignal zu vermeiden, verläuft bei 165 USD.

Mögliches bärisches Szenario

Ein Fall unter die 20-Tagelinie entwertet das bullische Konsolidierungsmuster unmittelbar. Ein Test des EMA 50 wäre die logische Anlaufstelle der Bären.

Meinung

Fortinet hat sich als ein globaler Marktführer im Bereich Cybersecurity etabliert (insbesondere bei Next-Generation Firewalls, SASE und Secure Networking). Die zunehmende Bedrohungslage durch KI-gestützte Hackerangriffe zwingt Unternehmen und Regierungen weltweit dazu, ihre Budgets für Netzwerksicherheit aufzustocken. Fortinet profitiert hier als Konsolidierer am Markt massiv.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 121.79 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 727.08 Mio. USD

Meine Meinung zu Fortinet ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 31.08.2026

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