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ratgeberGELD.at
31.08.2026 22:09 Uhr
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Fortinet (FTNT): Fokus auf das Breakout-Setup!

Konsolidierung bietet Chance auf Trendfortsetzung!

Rückblick

Die Aktie des Cybersecurity-Spezialisten befindet sich nach einem extrem dynamischen Aufwärtstrend in einer engen Konsolidierungszone. Die orange Abwärtstrendlinie markiert den aktuellen lokalen Widerstand.

Fortinet-Aktie: Chart vom 31.08.2026, Kürzel: FTNT, Kurs: 171.72 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Ein dynamischer Ausbruch über die Abwärtstrendlinie könnte den Start der nächsten Trendfortsetzungswelle signalisieren. Das Kursziel projiziert einen potenziellen Durchmarsch in Richtung der 200 USD-Marke. Die unmittelbare Absicherungszone, um ein Fehlsignal zu vermeiden, verläuft bei 165 USD.

Mögliches bärisches Szenario

Ein Fall unter die 20-Tagelinie entwertet das bullische Konsolidierungsmuster unmittelbar. Ein Test des EMA 50 wäre die logische Anlaufstelle der Bären.

Meinung

Fortinet hat sich als ein globaler Marktführer im Bereich Cybersecurity etabliert (insbesondere bei Next-Generation Firewalls, SASE und Secure Networking). Die zunehmende Bedrohungslage durch KI-gestützte Hackerangriffe zwingt Unternehmen und Regierungen weltweit dazu, ihre Budgets für Netzwerksicherheit aufzustocken. Fortinet profitiert hier als Konsolidierer am Markt massiv.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

  • Aktuelle Marktkapitalisierung: 121.79 Mrd. USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 727.08 Mio. USD
  • Meine Meinung zu Fortinet ist bullisch
  • Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens
  • Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 31.08.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

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KI braucht Strom
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