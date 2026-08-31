Cardano Kurs 2026, warum ein Votum am 1. September die Marke von 0,20 Dollar entscheidet

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Cardano (ADA) steht am 1. September 2026 vor einer Abstimmung, die über die Handlungsfähigkeit der Governance entscheidet. Vier von sieben Sitzen im Verfassungskomitee laufen aus, und die Zustimmung liegt weit unter den nötigen Schwellen. Bei den delegierten Vertretern stehen 43 Prozent gegenüber 67 Prozent, bei den Stake Pool Betreibern 15 gegenüber 51 Prozent. Der Cardano Kurs testet in dieser Lage erneut die Marke von 0,20 Dollar. In den letzten 24 Stunden entfielen fast alle Liquidationen auf Long Positionen. Das Netzwerk produziert weiter Blöcke, die Governance selbst aber könnte für Wochen stillstehen. Dieser Artikel zeigt, welche Zahlen jetzt zählen, was ein Scheitern bedeutet und wohin ein Teil der Anleger bereits ausweicht.

Cardano Kurs testet 0,20 Dollar, während die Governance auf den 1. September zusteuert

Die Governance von Cardano erreicht am 1. September ihren härtesten Test. Eine Vorlage soll vier gewählte Nachfolger in das Verfassungskomitee setzen, bevor vier amtierende Sitze auslaufen. Laut CryptoSlate braucht sie 67 Prozent bei den delegierten Vertretern und 51 Prozent bei den Stake Pool Betreibern. Zuletzt lagen die Werte bei etwa 43 und 15 Prozent. Scheitert die Vorlage, bleiben nur drei aktive Mitglieder und damit zwei weniger als das Minimum von fünf.

Der Cardano Kurs steht in dieser Woche genau auf seiner wichtigsten Unterstützung. ADA notiert am 31. August bei rund 0,20 Dollar und damit fast neun Prozent unter dem Wochenanfang. Laut U.Today wurden allein in 24 Stunden Positionen im Wert von 1,17 Millionen Dollar liquidiert, davon 1,16 Millionen Dollar auf der Long Seite. Diese Schieflage zeigt, wie einseitig der Markt aufgestellt war. Technisch liefert das Netzwerk weiter, denn das Leios Testnetz erreichte zuletzt die sechsfache Durchsatzleistung des Mainnets. Bei rund 7,7 Milliarden Dollar Marktwert bleibt jede Bewegung trotzdem zäh, und genau hier beginnt die Suche nach kleineren Bewertungen.

Cardano Kurs an der Decke, warum Kapital jetzt in den Pepeto Vorverkauf fließt

Diese Suche endet bei immer mehr deutschen Lesern bei Pepeto. Ein Netzwerk mit 7,7 Milliarden Dollar Bewertung braucht für eine Verfünffachung fast 40 Milliarden Dollar an frischem Kapital. Ein Vorverkauf, der seinen ersten Börsenkurs noch vor sich hat, arbeitet mit ganz anderen Größen. Wer den Unterschied einmal gerechnet hat, wartet nicht bis zum Listing Tag.

Während sich der Cardano Kurs an seinen nächsten Widerstand herantastet, rechnen die Wallets im Vorverkauf von Pepeto mit einer völlig anderen Gleichung. Hinter dem Projekt steht der Architekt des ursprünglichen Pepe Tokens. Dieser Meme Coin erreichte elf Milliarden Dollar ohne funktionierende Werkzeuge und mit demselben Bestand von 420 Billionen Token. Derselbe Kopf baut Pepeto jetzt auf einer Handelsinfrastruktur auf, die ein früherer Binance Experte entworfen hat, und die Börsenwerkzeuge funktionieren bereits.

SolidProof hat den gesamten Quellcode vor dem Start des Verkaufs geprüft und bestätigt, weshalb der Vorverkauf als abgesichert gilt. Eine gebührenfreie Swap Engine verbindet alle Chains, ohne einen Cent aus dem Handel zu nehmen. PepetoAI bewertet das Risiko jeder Position vom Einstieg bis zum Ausstieg, ein Schutz, der früher hinter den Mauern institutioneller Anbieter lag. Diese Kombination erklärt, warum über 10,38 Millionen US-Dollar mitten in einer Marktkorrektur in den Vorverkauf geflossen sind.

Es ist Kapital, das den Abstand zwischen 0,000000188 US-Dollar und einem Kurs beim Binance Listing bereits ausgerechnet hat. Große Coins verarbeiten Gewinne, die in Bewertungen von Milliarden längst eingepreist sind. Die schnellsten Wallets steigen dagegen in Vorverkäufe ein, deren Ausgangsbetrag mit einer Dezimalstelle beginnt, die am ersten Handelstag verschwindet. Der Abstand zwischen einer Bewertung von 7,7 Milliarden Dollar mit sichtbarer Decke und einem Vorverkauf ohne Listing Tag erzeugt genau die frühe Dogecoin Energie von damals. Der Einstieg ist früh, und das ändert sich bald.

Fazit

Der Cardano Kurs hängt diese Woche an einem einzigen Votum. ADA nahe 0,20 Dollar bestätigt, dass das Fundament trägt, doch die Wallets im Pepeto Vorverkauf rechnen anders. Dieselbe Energie, die frühe Dogecoin Einstiege getragen hat, bildet sich wieder, und Zusagen von 10,38 Millionen US-Dollar zeigen, wohin Insider schauen. Derselbe Kopf, der das Pepe Modell bei elf Milliarden Dollar bewiesen hat, baut dieses Projekt mit laufender Börse, Audit und erwartetem Binance Listing. Jede gefüllte Runde bringt den Einstieg näher an sein Ende, und dieser Platz schließt sich, sobald Pepeto live geht.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Was passiert, wenn die Abstimmung am 1. September scheitert?

Das Verfassungskomitee schrumpft auf drei Mitglieder und fällt unter das Minimum von fünf, während der Cardano Kurs mit neuer Unsicherheit lebt.

Warum gewinnt Pepeto neben ADA an Aufmerksamkeit?

Weil der Gründer das Pepe Modell bei elf Milliarden Dollar bewiesen hat und der Einstieg im Vorverkauf mit dem Listing verschwindet. Mit dem laufenden Vorverkauf und einem erwarteten Binance Listing zählt Pepeto derzeit zu den am meisten beachteten Einstiegen dieses Zyklus. Alle Zahlen zur laufenden Runde sehen Sie jederzeit auf der offiziellen Pepeto-Website.