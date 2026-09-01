XRP Kurs rutscht am 31. August 2026 auf 1,36 Dollar, während RLUSD die erste Milliarde knackt

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Der XRP Kurs steht am 31. August 2026 bei 1,36 Dollar und liegt damit 2,2 Prozent unter dem Vortag. In derselben Woche überschritt der Ripple Stablecoin RLUSD auf dem XRP Ledger erstmals eine Milliarde Dollar. Das Netzwerk wächst, der Preis läuft in die andere Richtung. Dazu kommen 26,2 Millionen Dollar frisches Geld in den XRP Fonds am 29. August und ein neuer Handelstisch für institutionelle Kunden. Der Kurs sitzt trotzdem exakt auf seinem 200 Tage Durchschnitt und muss dort eine Entscheidung treffen. Die Frage lautet, welche Marken jetzt halten und wo bei 85 Milliarden Dollar Marktwert noch Rendite entsteht.

XRP Kurs am 200 Tage Durchschnitt, während Ripple mit RLUSD die Milliarde erreicht

Der XRP Kurs notiert bei 1,36 Dollar und bewegte sich in 24 Stunden zwischen 1,34 und 1,43 Dollar, laut CoinGabbar. Der Marktwert liegt bei 85,55 Milliarden Dollar, das Handelsvolumen bei 2,03 Milliarden Dollar. Der Kurs sitzt fast genau auf dem 200 Tage Durchschnitt bei 1,3511 Dollar, der den langfristigen Trend markiert. Der RSI steht bei 61,30 und damit unter seinem Durchschnitt von 70,55, was auf eine Abkühlung nach der schnellen Bewegung hindeutet.

Der erste Widerstand liegt bei 1,5515 Dollar, darüber folgen 1,70 und 1,9432 Dollar. Unter dem Kurs warten Unterstützungen bei 1,2972 und 1,1858 Dollar, tiefer liegt 1,0410 Dollar. In 24 Stunden wurden Positionen über 16,21 Millionen Dollar zwangsweise geschlossen, davon 13,72 Millionen auf der Käuferseite. Auf der Nachrichtenseite meldet CoinMarketCap, dass die RLUSD Menge auf dem XRP Ledger eine Milliarde Dollar überschritten hat.

Wachstum bei einem Stablecoin, der direkt am Netzwerk hängt, gilt als Zeichen für echte Nutzung. An der Größe des Projekts ändert das nichts, denn 85 Milliarden Dollar bewegen sich langsam, auch wenn die Nachrichten stimmen. Für ein Vielfaches statt ein paar Prozent führt der Weg zu Projekten vor ihrem ersten Handelstag.

Warum beim XRP Kurs gerade der Name Pepeto fällt

Genau dort verschwinden 26 Millionen Dollar nicht in einem Markt, der 85 Milliarden Dollar wiegt. Ein Vorverkauf braucht weder Monate noch Milliarden, damit sich der Preis bewegt. Und der Termin, der dort über alles entscheidet, steht bereits fest.

Ein Projekt, in dem Meme Charakter und echter Nutzen zugleich vorhanden sind, erscheint ungefähr einmal pro Zyklus, und wer das früh bemerkt, sitzt am Listingtag bereits in Position. Der ursprüngliche Pepe Start hat gezeigt, was passiert, wenn eine Gemeinschaft sich hinter einen Token stellt, und die Käufer des damaligen Vorverkaufs waren monatelang das Gesprächsthema der Szene. Pepeto bringt diese Kraft zurück, und hinter dem Aufbau steht ein Mitgründer von Pepe. Der XRP Kurs erinnert daran, dass die größten Token Zeit brauchen, während ein Vorverkauf sofort reagiert.

Der Risikoprüfer erlaubt jeder Wallet, einen Token vor dem Einstieg zu prüfen, was Verluste vermeidet und jede Entscheidung schärft. PepetoSwap führt Tauschgeschäfte ohne Gebühren aus, damit Händler den vollen Wert jeder Position behalten. Ein Mitgründer von Pepe hat diese Werkzeuge entworfen, nachdem er gesehen hat, was im Markt schiefläuft. Alle Teile greifen ineinander, sodass Nutzer Geschwindigkeit und Sicherheit an einem Ort bekommen.

Sicherheit entsteht dabei aus der Prüfung durch SolidProof, die den gesamten Code jedes Smart Contracts bestätigt hat, bevor der Vorverkauf öffnete. Der Vorverkaufspreis liegt bei 0,000000188 Dollar, und ein erwartetes Binance Listing könnte den Token mit dem ersten Handelstag deutlich darüber bewerten. Ein Mitgründer von Pepe, echte Börsenwerkzeuge und ein erwartetes Listing sind eine Kombination, die der Markt selten hervorbringt.

Der Vorverkauf hat bereits 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, weil die Zahlen für sich sprechen. Die Menge von 420 Billionen Token steht hinter einem Projekt, das auf die Zeit nach dem Listing vorbereitet ist, und jede neue Wallet verstärkt das Signal.

Fazit

Der XRP Kurs hält seinen 200 Tage Durchschnitt, und RLUSD wächst weiter. Für das alte Hoch bräuchte XRP das Zweieinhalbfache, ein Vorverkauf startet dagegen von einer weit kleineren Basis. Bei Pepeto reichte das erwartete Binance Listing, um vor dem ersten Handelstag 10,38 Millionen Dollar einzusammeln. Ein Projekt mit Meme Charakter und echtem Nutzen erscheint selten, und dieses Listing ist der Termin, auf den die Käufer warten. Ein Mitgründer von Pepe, gebührenfreie Werkzeuge und der Weg auf Binance bilden eine seltene Kombination. Wer jetzt einsteigt, ist vor dem Listing dabei, wer wartet, zahlt den Preis des Zögerns.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Wie steht der XRP Kurs heute?

Der XRP Kurs liegt bei 1,36 Dollar, 2,2 Prozent im Minus. Der 200 Tage Durchschnitt bei 1,3511 Dollar entscheidet, darüber wartet der Widerstand bei 1,5515 Dollar.

Was macht Pepeto zu einem anderen Einstieg als XRP?

Pepeto steht noch zum Vorverkaufspreis vor einem erwarteten Binance Listing, XRP handelt bei 1,36 Dollar. Dazu kommen PepetoSwap ohne Gebühren und ein Risikoprüfer, geprüft von SolidProof. Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.