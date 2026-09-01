XRP Kurs heute: zehn Prozent Minus in einer Woche, obwohl die ETFs so stark kaufen wie lange nicht

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Der XRP Kurs steht am 31. August bei rund 1,35 US-Dollar und hat in sieben Tagen gut zehn Prozent verloren. Bemerkenswert ist der Zeitpunkt, denn die Fonds haben selten so stark gekauft. In der Woche bis zum 28. August flossen rund 110 Millionen US-Dollar in die US-Spot-ETFs, der stärkste Wochenzufluss seit Dezember 2025, angeführt von Bitwise mit knapp 60 Millionen. Trotzdem fiel der Kurs unter 1,43 US-Dollar, also unter die Marke, die die ganze Augusterholung getragen hatte. Wie kann ein Token fallen, während institutionelles Geld in Rekordhöhe hineinfließt? Und wohin weicht das Kapital aus, wenn ein Coin dieser Größe Zeit braucht?

XRP Kurs unter Druck, jetzt entscheidet die 200-Wochen-Linie

Der August war für XRP der stärkste Monat seit über einem Jahr, der Kurs stieg von rund einem US-Dollar bis auf 1,70 US-Dollar und stand zum ersten Mal seit Oktober 2025 wieder über der 200-Tage-Linie. Vergangene Woche kippte die Bewegung. Nach Daten von CoinGecko notiert XRP bei rund 1,35 US-Dollar, die Marktkapitalisierung liegt bei etwa 84,7 Milliarden US-Dollar, auf Tagessicht steht ein Minus von 3,0 Prozent, auf Wochensicht sind es 10,2 Prozent.

Ausgelöst wurde der Rutsch von einer Verkaufswelle an der Börse Binance mit rund 96 Millionen US-Dollar, wie 24/7 Wall St berichtet, und die harte Linie von Fed-Chef Kevin Warsh führte tags darauf marktweit zu Liquidationen von rund 488 Millionen US-Dollar. Charttechnisch hängt der XRP Kurs jetzt am 200-Wochen-Durchschnitt bei etwa 1,37 US-Dollar, darunter wartet die 20-Wochen-Linie bei 1,27 US-Dollar. Ein Rücklauf auf 1,55 US-Dollar gilt in jeder XRP Prognose als realistisches Ziel, und selbst das wären von hier aus rund 14 Prozent, verteilt über Wochen.

Pepeto, was der XRP Kurs bei 84 Milliarden Marktkapitalisierung nicht mehr leisten kann

14 Prozent über Wochen, das ist die Obergrenze, wenn 84 Milliarden US-Dollar bewegt werden müssen. Wer XRP mit einem Projekt vergleicht, das noch im Vorverkauf steht, vergleicht deshalb zwei völlig verschiedene Rechnungen. Während XRP-Anleger darauf warten, dass die ETF-Zuflüsse den Kurs endlich über den Widerstand heben, liefert ein Vorverkauf bereits das, was die Nachfrage am Spotmarkt bisher nicht geschafft hat. Pepeto hat einen vollständigen Marktplatz mit geprüfter Infrastruktur aufgebaut. In der Community, die sonst über Kursmarken diskutiert, gilt dieser Einstieg zunehmend als der schnellere Weg.

Das Kapital fließt in diesen Vorverkauf in einem Tempo, das vergleichbare Projekte an diesem Punkt ihres Zyklus nicht erreicht haben. Mehr als 10,38 Millionen US-Dollar an Community-Kapital sind bereits in Pepeto geflossen. Jede Runde bringt die Käufer näher an das Binance-Listing, das aus einer Vorverkaufsposition eine handelbare Position macht. Mit 0,000000188 US-Dollar liegt der Einstieg deutlich unter dem Niveau, auf dem die meisten Vorverkäufe überhaupt erst starten. Die Community ist über Mundpropaganda gewachsen, weil die Zahlen für sich sprechen und diese Summe eher Überzeugung als Spekulation zeigt.

Während der Listing-Zeitplan weiterläuft, wickelt PepetoSwap alle Trades auf dem Marktplatz ohne Gebühren ab. Damit bekommt jeder Anleger eine Ausführungsqualität, für die große Fonds an anderer Stelle einen Aufpreis zahlen. Die Cross-Chain-Bridge verbindet getrennte Blockchains, sodass Token ohne Transferkosten zwischen den Netzwerken wechseln und Kapital beweglich bleibt. Sicher wird der Einstieg dadurch, dass SolidProof jede Zeile des Codes und jeden einzelnen Vertrag abgenommen hat, bevor die erste Runde überhaupt startete.

Überzeugte Community, geprüfte Verträge und ein näher rückendes Binance-Listing treffen hier in einem Zeitfenster zusammen, das sich nur einmal öffnet. Die Größenordnungen, die Analysten für Pepeto durchspielen, liegen außerhalb dessen, was 84 Milliarden Marktkapitalisierung überhaupt noch hergeben.

Fazit

Der XRP Kurs kann sich erholen, doch die Rechnung bleibt an die Größe des Coins gebunden. Jede Verdopplung von 84 Milliarden US-Dollar aus braucht frisches Kapital in Milliardenhöhe. Genau deshalb kann XRP nicht liefern, was ein Vorverkauf bietet, in den eine Community mehr als zehn Millionen US-Dollar gelegt hat, weil der Mitgründer diese Rechnung schon einmal aufgehen ließ. Derselbe Mitgründer brachte den ursprünglichen Pepe-Coin mit 420 Billionen Token auf 11 Milliarden US-Dollar, und zwar ohne jedes Produkt dahinter. Wer dieselbe Marktkapitalisierung vom heutigen Einstieg aus durchrechnet, sieht das Vielfache sofort. Wer wartet, sieht am Listingtag zu, wie derselbe Mitgründer für andere liefert.

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FAQs

Warum fällt der XRP Kurs trotz starker ETF-Zuflüsse?

Weil der Verkaufsdruck am Spotmarkt größer war als die Nachfrage der Fonds. Am 27. August erreichte die Verkaufsseite an der Börse Binance rund 96 Millionen US-Dollar, tags darauf folgten Liquidationen von etwa 488 Millionen.

Kann Pepeto in diesem Zyklus mehr leisten als XRP?

Pepeto startet von einer sehr viel kleineren Basis. Hinter dem Vorverkauf stehen der Pepe-Mitgründer, 10,38 Millionen US-Dollar an Community-Kapital, ein von SolidProof geprüfter Vertrag und ein geplantes Binance-Listing. Der Einstieg läuft über die offizielle Pepeto-Website.