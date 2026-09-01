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Die amerikanischen Spot-ETFs auf XRP sammelten in der Woche bis zum 28. August 110,49 Millionen Dollar ein und damit mehr als in jeder anderen Woche dieses Jahres. Der Kurs verlor im selben Zeitraum rund sieben Prozent und rutschte von 1,48 auf 1,36 Dollar. Genau dieser Widerspruch prägt die aktuellen XRP News. Im August gewann XRP trotzdem mehr als 30 Prozent. Danach setzten Gewinnmitnahmen ein und drückten den Kurs unter 1,40 Dollar. Wer institutionelles Geld kaufen sieht, während der Chart fällt, steht vor einer klaren Frage. Wo trifft dieselbe Überzeugung auf eine Bewertung, die noch Platz nach oben hat?

XRP News: Institutionelle kaufen die stärkste Woche des Jahres, doch der XRP Kurs gibt nach

Die amerikanischen Spot-ETFs auf XRP verzeichneten in der Woche bis zum 28. August laut Daten von SoSoValue Nettozuflüsse von 110,49 Millionen Dollar. Laut crypto.news war das ihr stärkstes Wochenergebnis des Jahres 2026. Die Fonds halten danach rund 1,44 Milliarden Dollar, kumuliert sind es 1,66 Milliarden Dollar. Für den gesamten August summieren sich die Zuflüsse auf 153,54 Millionen Dollar und damit auf den besten Monat seit Dezember 2025.

Der Kurs erzählt eine andere Geschichte. Der Ripple-Token XRP notierte am 31. August bei etwa 1,36 Dollar, nachdem er binnen sieben Tagen von 1,48 Dollar gefallen war. FXStreet verweist darauf, dass die Käufer den Durchschnitt der vergangenen 200 Tage bei 1,35 Dollar bisher verteidigen. Am 22. August stand XRP kurzzeitig bei 1,70 Dollar, danach bildeten sich tiefere Hochs unter 1,55, 1,50 und 1,45 Dollar.

Die Aussagen von Fed-Chef Kevin Warsh am 28. August lösten marktweit Liquidationen von rund 488 Millionen Dollar aus. Fällt der Kurs unter 1,34 Dollar, rückt der Bereich um 1,28 Dollar in den Blick. Am 15. September stimmt der Senat über den CLARITY Act ab, und Ripple gibt am 1. September eine Milliarde XRP frei. Die XRP News zeigen damit ein Muster, in dem große Fonds kaufen und der Kurs trotzdem nachgibt. Genau hier setzt die Suche nach der besseren Bewertung an.

Pepeto und der Einstieg, den die XRP News nicht bieten

Die Antwort liegt außerhalb der großen Marktkapitalisierungen. XRP wird mit rund 85 Milliarden Dollar bewertet, und ein Coin dieser Größe bewegt sich selbst bei Rekordzuflüssen kaum. Ein Vorverkauf beginnt dort, wo diese Last noch nicht existiert.

Ein echter Ertrag hängt vollständig davon ab, den richtigen Einstieg zu finden, bevor die Masse ihn bestätigt. Bei Pepeto erhalten Halter ein klar festgelegtes Listing innerhalb einer geprüften und betriebsbereiten Börse. So entsteht Abstand zu jedem Token, das heute allein mit einer vagen Roadmap Geld einsammelt. Halter prüfen jeden Vertrag mit dem eingebauten Risiko-Scanner und verschieben Werte über die Bridge gebührenfrei zwischen den Ketten. Jeder Dollar im Verkauf wird von Werkzeugen geschützt, die laufen, und nicht von Versprechen auf einer Landingpage.

Die Person, die den ersten Pepe Meme Coin schuf, führte ein Token ohne funktionierende Anwendung und mit 420 Billionen Stück auf 11 Milliarden Dollar. Dieselbe Person leitet heute Pepeto, und ein Entwickler mit früherer Binance-Erfahrung bringt eine Listing-Strategie mit, die andere Vorverkaufsteams nicht haben. Dasselbe Überzeugungsmuster zeigt sich hier, nur liegt der Einstieg noch bei 0,000000188 Dollar. Wallets steckten bereits über 10,38 Millionen Dollar in diesen Verkauf und entschieden sich damit gegen große Coins, aus denen am 28. August 202 Millionen Dollar abflossen.

PepetoSwap wickelt für alle, die bereits an Bord sind, gebührenfreie Trades ab. Sicherheit entsteht dadurch, dass SolidProof den kompletten Code vor der Eröffnung des Verkaufs geprüft und freigegeben hat. Prognosen leiten aus einem schmalen Anteil des früheren Pepe-Höchststandes ein Vielfaches des heutigen Einstiegs ab. Einstiege verschwinden schneller, als der Markt eine Warnung ausgibt, und nach der Notierung bestimmt nicht mehr der Vorverkauf den Preis.

Fazit

Institutionen kauften diese Woche so viel XRP wie nie zuvor im Jahr 2026, und der Kurs gab trotzdem nach. Die XRP News zeigen ein Muster aus Überzeugung und Preis, das sich bei Pepeto viel früher wiederholt. Dort stehen bereits 10,38 Millionen Dollar im Vorverkauf. Der Mitgründer führte den Pepe Meme Coin einmal ohne Produkt auf 11 Milliarden Dollar. Heute arbeitet dieselbe Person mit einer fertigen Börse und einer bevorstehenden Binance-Notierung. Tausende Wallets sind bereits drin, während XRP-Halter auf den Senat warten. Wer sich später entscheidet, kauft ihnen ihre Position ab.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

XRP Prognose: Wohin bewegt sich der XRP Kurs nach den aktuellen XRP News?

XRP notiert am 31. August bei rund 1,36 Dollar. In der Woche bis zum 28. August flossen 110,49 Millionen Dollar in die Spot-ETFs. Unter 1,34 Dollar wird 1,28 Dollar zum nächsten Ziel.

Ist der Pepeto-Vorverkauf derzeit sicher?

Die offizielle Pepeto-Website weist mehr als 10,38 Millionen Dollar aus. SolidProof hat die Verträge vor der Eröffnung vollständig geprüft und freigegeben.