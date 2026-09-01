Eine neue Echtzeit-Erkennungs-Engine passt ihre eigenen Abwehrmaßnahmen kontinuierlich an, um Angreifer daran zu hindern, dauerhaft Fuß zu fassen

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität, hat heute Adaptive Intelligence vorgestellt, eine neue Engine zur kontinuierlichen Erkennung, die direkt in Cloudflare Bot Management integriert ist. Basierend auf Erkenntnissen aus Billionen von Anfragen im riesigen globalen Netzwerk von Cloudflare lernt Adaptive Intelligence autonom aus den Metasignalen des Live-Datenverkehrs und generiert kurzlebige Regeln, die automatisierte Angriffe so kostspielig und zeitaufwendig machen, dass sie nicht kontinuierlich durchgeführt werden können. Unternehmen haben nun Zugriff auf eine leistungsstarke Erkennungs-Engine, die so konzipiert ist, dass sie sich anpasst und sofort reagiert, wenn Angreifer ihre Abwehrmaßnahmen durchbrechen.

Früher erforderte die Durchführung eines automatisierten Cyberangriffs fortgeschrittene technische Kenntnisse, doch moderne KI und kostengünstige Online-Tools haben dies einfach und kostengünstig gemacht. Heute kann fast jeder mit einem bescheidenen Budget problemlos Netzwerke aus kompromittierten Geräten mieten, deren Standort hinter echten privaten Internetadressen verbergen und kostenlose Software nutzen, die grundlegendes menschliches Verhalten nachahmt. Dies führt zu einem zutiefst ungleichen Kampf für Online-Unternehmen. Während Angreifer endlose, kostengünstige Versuche unternehmen können, bis sie Erfolg haben, müssen Sicherheitsteams weiterhin jede Bedrohung sofort abwehren, ohne dabei versehentlich einen echten Besucher oder Kunden zu blockieren. Erschwerend kommt hinzu, dass herkömmliche Sicherheitstools nach wie vor auf langsame, zeitgesteuerte Updates angewiesen sind, deren Bereitstellung Wochen oder Monate dauern kann wodurch Unternehmen schutzlos gegenüber modernen Angreifern dastehen, die ihre Taktiken innerhalb von Stunden und in manchen Fällen sogar innerhalb von Minuten ändern.

"Höhere Mauern zu errichten, scheitert, wenn die Kosten für die Skalierung eines Angriffs praktisch bei null liegen. Um moderne Bot-Bedrohungen zu stoppen, muss man die Wirtschaftlichkeit für die Angreifer umkehren. Herkömmliche Abwehrmaßnahmen bieten ein statisches Ziel, das Angreifer systematisch knacken können. Die Adaptive Intelligence von Cloudflare schafft ein bewegliches Ziel und macht die technischen Bemühungen eines Angreifers obsolet, bevor seine Operation überhaupt an Umfang gewinnen kann", sagte Dane Knecht, CTO bei Cloudflare.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Produkten zur Bot-Abwehr, die auf feste Updates angewiesen sind, funktioniert die Adaptive Intelligence von Cloudflare wie ein einziges, ständig lernendes Gehirn. Durch die Analyse von mehr als einer Billion Webbesuche pro Tag, um neue Bedrohungen sofort zu erkennen, können Kunden:

Eine stets aktive Verteidigung implementieren: Das ML-Modell von Cloudflare wird kontinuierlich anhand des Live-Datenverkehrs neu trainiert und integriert neue Bot-Frameworks und Umgehungstechniken in Echtzeit in die Erkennungs-Engine, anstatt auf manuelle Updates oder geplante Releases zu warten.

Das ML-Modell von Cloudflare wird kontinuierlich anhand des Live-Datenverkehrs neu trainiert und integriert neue Bot-Frameworks und Umgehungstechniken in Echtzeit in die Erkennungs-Engine, anstatt auf manuelle Updates oder geplante Releases zu warten. Angreifer zwingen, jedes Mal von vorne anzufangen: Adaptive Intelligence generiert automatisch kurzlebige, hochgradig zielgerichtete Regeln, um bestimmte Bedrohungen zu blockieren. Durch rotierende Regeln wird verhindert, dass Angreifer das System ausloten, Abwehrmechanismen kartieren oder dauerhafte Fortschritte erzielen.

Adaptive Intelligence generiert automatisch kurzlebige, hochgradig zielgerichtete Regeln, um bestimmte Bedrohungen zu blockieren. Durch rotierende Regeln wird verhindert, dass Angreifer das System ausloten, Abwehrmechanismen kartieren oder dauerhafte Fortschritte erzielen. Versteckte Angriffe aufdecken: Kunden können nun Verhaltensmuster über mehrere Zeitrahmen hinweg gleichzeitig analysieren, um "Low-and-Slow"-Bedrohungen wie langsame Credential-Stuffing- und Scraping-Kampagnen aufzudecken, die sich leicht vor herkömmlichen Abwehrmaßnahmen verbergen.

Kunden können nun Verhaltensmuster über mehrere Zeitrahmen hinweg gleichzeitig analysieren, um "Low-and-Slow"-Bedrohungen wie langsame Credential-Stuffing- und Scraping-Kampagnen aufzudecken, die sich leicht vor herkömmlichen Abwehrmaßnahmen verbergen. Böswillige Absichten erkennen, ohne echte Nutzer zu blockieren Durch die Kombination von Signalen zum Sitzungsverhalten auf Browserebene aus Cloudflare Precursor mit globaler Edge-Telemetrie ist die mehrschichtige Architektur in der Lage, Automatisierung und Missbrauch über einfache binäre Tests hinaus zu bewerten.

Durch die Kombination von Signalen zum Sitzungsverhalten auf Browserebene aus Cloudflare Precursor mit globaler Edge-Telemetrie ist die mehrschichtige Architektur in der Lage, Automatisierung und Missbrauch über einfache binäre Tests hinaus zu bewerten. Upgrades sicher und autonombereitstellen: Sicherheitsupdates testen sich hinter den Kulissen automatisch anhand des Live-Datenverkehrs, überprüfen so ihre Genauigkeit und verhindern Fehlalarme vor der Bereitstellung und das ohne Ausfallzeiten.

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Ressourcen:

Blog: Einführung von Adaptive Intelligence: Die Wirtschaftlichkeit jedes Bot-Angriffs untergraben.

Cloudflare Bot Management

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität. Es befähigt Unternehmen, ihren Beschäftigten, Anwendungen und Netzwerken überall mehr Schnelligkeit und Sicherheit zu verleihen und gleichzeitig Komplexität und Kosten zu reduzieren. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste, einheitliche Plattform mit cloudnativen Produkten und Entwickler-Tools, sodass jedes Unternehmen die Kontrolle erhält, die es zum Betreiben, Entwickeln und Beschleunigen seines Geschäfts benötigt.

Cloudflare wird von einem der größten und am besten verknüpften Netzwerke der Welt unterstützt und blockiert für seine Kunden jeden Tag Milliarden von Online-Bedrohungen. Mehrere Millionen Organisationen vertrauen auf Cloudflare von den größten Marken über Unternehmer und kleine Geschäfte bis hin zu gemeinnützigen Organisationen, humanitären Gruppen und Regierungen auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen über die Connectivity Cloud von Cloudflare finden Sie unter cloudflare.com/connectivity-cloud. Weitere Informationen über die neuesten Internettrends und -erkenntnisse finden Sie unter https://radar.cloudflare.com.

Folgen Sie uns: Blog X LinkedIn Facebook Instagram

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner jeweils gültigen Fassung, die mit erheblichen Risiken und Ungewissheiten behaftet sind. In einigen Fällen lassen sich zukunftsgerichtete Aussagen daran erkennen, dass sie Wörter wie "könnte", "wird", "sollte", "erwarten", "prüfen", "planen", "voraussehen", "beabsichtigen", "anstreben", "prognostizieren", "in Erwägung ziehen", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell" oder "fortsetzen" oder die Verneinung dieser Wörter sowie andere ähnliche Begriffe oder Ausdrücke, die sich auf die Erwartungen, Strategien, Pläne oder Absichten von Cloudflare beziehen. Allerdings enthalten nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese kennzeichnenden Wörter. Zu den in dieser Pressemitteilung ausdrücklich oder implizit enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen über die Fähigkeiten und die Wirksamkeit von Cloudflares Adaptive Intelligence sowie über andere Produkte und Technologien von Cloudflare, die Vorteile für die Kunden von Cloudflare durch die Nutzung der Adaptive Intelligence sowie anderer Produkte und Technologien von Cloudflare oder damit verbundener Funktionen, die entwickelt und in einer Beta-Version oder allgemein für alle aktuellen und potenziellen Kunden von Cloudflare verfügbar sein werden, die technologische Entwicklung, den künftigen Geschäftsbetrieb, das Wachstum, die Initiativen oder Strategien von Cloudflare sowie Äußerungen des Chief Technology Officer von Cloudflare und anderer Personen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen genannten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risiken, die in den bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen von Cloudflare detailliert beschrieben sind, darunter der am 6. August 2026 eingereichte Quartalsbericht von Cloudflare auf Formular 10-Q sowie andere Unterlagen, die Cloudflare von Zeit zu Zeit bei der SEC einreichen kann.

Die in dieser Pressemitteilung dargelegten zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf Ereignisse zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Cloudflare übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder neue Informationen oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Cloudflare wird die in den zukunftsgerichteten Aussagen offengelegten Pläne, Absichten oder Erwartungen möglicherweise nicht verwirklichen, und die Leser sollten sich nicht über Gebühr auf die zukunftsgerichteten Aussagen von Cloudflare verlassen.

2026 Cloudflare, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Cloudflare, das Cloudflare-Logo und andere Cloudflare-Marken sind Marken und/oder eingetragene Marken von Cloudflare, Inc. in den USA und anderen Ländern. Alle anderen hier genannten Marken und Namen sind möglicherweise Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260831019290/de/

Contacts:

Cloudflare, Inc.

Daniella Vallurupalli

Vorstand und Leiterin der globalen Unternehmenskommunikation

press@cloudflare.com