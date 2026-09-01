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110,49 Millionen Dollar flossen in der Woche bis zum 28. August in die amerikanischen XRP Fonds, der stärkste Wochenwert des Jahres 2026. Der XRP Kurs antwortete darauf mit einem Rückgang von rund sieben Prozent auf etwa 1,36 Dollar. Institutionen kaufen also genau das, was der Chart gerade abverkauft. Diese Spaltung zwischen Kapital und Preis hält selten lange. Am 1. September gibt Ripple eine weitere Milliarde Token aus dem Treuhandkonto frei. Der Monat begann bei rund 0,98 Dollar. Dieser Artikel zeigt die Marken, die jetzt zählen, und die Frage, wo bei 90 Milliarden Dollar Bewertung überhaupt noch eine Vervielfachung beginnt.

XRP Kurs am 31. August 2026 unter Druck, während die ETF Zuflüsse einen Jahresrekord erreichen

Bei rund 1,36 Dollar steht der Kurs am 31. August nach Daten von crypto.news, etwa sieben Prozent unter der Vorwoche. Am 22. August erreichte XRP kurzzeitig 1,70 Dollar, bevor die Verkäufer die Bewegung zurückdrängten. Seither bildete sich eine Reihe tieferer Hochs unterhalb von 1,55, 1,50 und 1,45 Dollar. Die Korrektur läuft damit seit gut einer Woche.

Auf der Kapitalseite sieht die Lage völlig anders aus. Die amerikanischen Spot ETFs sammelten in der Woche bis zum 28. August nach Daten von SoSoValue 110,49 Millionen Dollar ein, kein anderer Wochenwert des Jahres fiel höher aus. Die Fonds halten danach rund 1,44 Milliarden Dollar, die Zuflüsse seit dem Start summieren sich auf etwa 1,66 Milliarden Dollar. Gleichzeitig fiel das offene Interesse an den Terminkontrakten von 2,73 Milliarden Dollar zurück, ein Zeichen für schließende Positionen.

Für den XRP Kurs zählt jetzt die Zone zwischen 1,34 und 1,35 Dollar, darunter warten 1,30 und 1,28 Dollar. Nach oben müsste der Kurs 1,40 Dollar zurückerobern, danach folgen 1,50 und der Wochendurchschnitt bei 1,53 Dollar. Am 15. September stimmt der Senat über das Verfahren zum CLARITY Act ab. Selbst das alte Hoch von 3,65 Dollar wäre von hier aus nicht einmal das Dreifache.

Pepeto, der Vorverkauf, den Anleger beim XRP Kurs jetzt gegenrechnen

Nicht einmal das Dreifache bis zum alten Hoch, und das im besten Fall. An dieser Rechnung scheitert die Vervielfachung. Genau deshalb landet ein Teil des Kapitals inzwischen bei einem Vorverkauf, der bereits zweistellige Millionenbeträge eingesammelt hat.

Wer echte Erträge aufbauen will, muss den richtigen Einstieg finden, bevor die Masse ihn bestätigt. Bei Pepeto soll der Vorverkauf den Haltern ein klares Notierungsereignis verschaffen, und zwar innerhalb einer geprüften Börse, die bereits läuft. Dieser Aufbau schafft Abstand zu jedem Token mit vager Roadmap, der heute noch Kapital einsammelt. Jeder Tokenvertrag lässt sich vor dem Kauf mit dem eingebauten Risiko Scorer auf verborgene Gefahren prüfen, und Werte wandern über die Bridge gebührenfrei von Kette zu Kette. Jeder Dollar im Verkauf bleibt so durch Werkzeuge geschützt, die tatsächlich laufen, statt durch Versprechen auf einer Landingpage.

Die Person, die den ersten Pepe Meme Coin schuf, führt heute Pepeto. Jener Token erreichte 11 Milliarden Dollar ohne eine funktionierende Anwendung und mit 420 Billionen Einheiten im Bestand. Ein Entwickler, der zuvor bei Binance gearbeitet hat, bringt eine Notierungsstrategie mit, die anderen Teams im Vorverkauf schlicht fehlt. Dasselbe Muster aus Überzeugung, das den Kurs von den ETF Zuflüssen trennt, zeigt sich hier bei einem Einstieg von 0,000000188 Dollar. Mehr als 10,38 Millionen Dollar kamen zusammen, während die Bitcoin Fonds Abflüsse meldeten, was zeigt, dass Wallets diesen Vorverkauf den großen Werten vorziehen.

Prognosen nennen das 150 fache oder mehr, falls Pepeto nur einen schmalen Teil des Pepe Hochs erreicht. PepetoSwap wickelt gebührenfreie Trades für alle in der Börse ab. Sicherheit liefert SolidProof, das den gesamten Vertragscode vor der Öffnung des Vorverkaufs geprüft und bestätigt hat. Einstiege verschwinden schneller, als der Markt eine Warnung ausgibt, und am Tag der Notierung zahlt jeder Nachzügler den Marktpreis.

Fazit zum XRP Kurs

Institutionen kaufen weiter, was der Chart abverkauft, und trotzdem bleibt die Rechnung nach oben bei 90 Milliarden Dollar Marktwert begrenzt. Dasselbe Muster aus Überzeugung steht im Vorverkauf von Pepeto in 10,38 Millionen Dollar Kapital geschrieben. Der Mitgründer hat diese Rechnung einmal geführt und den Pepe Meme Coin ohne ein einziges Produkt auf 11 Milliarden Dollar gebracht. Ob sich das mit einer laufenden Börse und einer bevorstehenden Binance Notierung wiederholt, entscheidet sich für jede Wallet, die jetzt einsteigt. Die offizielle Pepeto-Website bestätigt, dass tausende Wallets diese Wahl bereits getroffen haben, während der XRP Kurs auf die Abstimmung im Senat wartet.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Wie geht es mit dem XRP Kurs im September 2026 weiter?

Entscheidend ist die Zone zwischen 1,34 und 1,35 Dollar. Hält sie, folgen 1,40 und 1,50 Dollar. Fällt sie, rücken 1,30 und 1,28 Dollar in den Blick.

Ist Pepeto derzeit ein sicherer Vorverkauf?

Die Verträge sind von SolidProof geprüft. Die offizielle Pepeto-Website führt mehr als 10,38 Millionen Dollar an Kapital im Vorverkauf.