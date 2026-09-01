XRP Kurs fällt unter 1,40 Dollar, während die XRP ETFs den stärksten Zufluss des Jahres 2026 melden

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110,49 Millionen Dollar in fünf Handelstagen, und der XRP Kurs fällt trotzdem um mehr als zehn Prozent. Die börsengehandelten XRP-Fonds haben damit ihren besten Zufluss des Jahres 2026 gemeldet. Der Preis selbst notiert am 31. August bei rund 1,35 Dollar. Kauft das große Geld hier in die Schwäche hinein, oder fehlt dem Markt schlicht die Kraft für den nächsten Schritt. Am 1. September gibt Ripple eine Milliarde Token aus der Treuhand frei, und zwei Wochen später stimmt der US-Senat über das Verfahren zum CLARITY Act ab. Im Folgenden ordnen wir die Zahlen ein und zeigen, wohin Kapital parallel abwandert.

XRP Kurs zwischen 1,35 und 1,60 Dollar, was die Zahlen dieser Woche zeigen

Der Kurs liegt laut CoinGecko bei 1,35 Dollar und damit 3 Prozent unter dem Wert von gestern. Auf Wochensicht steht ein Minus von 10,2 Prozent bei 1,78 Milliarden Dollar Handelsvolumen. Die Marktkapitalisierung erreicht rund 84,7 Milliarden Dollar. Im August war XRP bis auf etwa 1,70 Dollar gestiegen, und für den Monat bleibt trotz der Korrektur ein Plus von rund 31 Prozent.

Die Fonds sammelten in der Woche bis zum 28. August 110,49 Millionen Dollar ein, wie Yahoo Finance berichtet. Das hebt die Gesamtzuflüsse auf 1,66 Milliarden Dollar und damit auf den höchsten Stand seit dem Start dieser Produkte. Am Freitag flossen 26,20 Millionen Dollar in die XRP-Produkte, während die Bitcoin-Fonds am selben Tag 201,81 Millionen Dollar verloren. Wale kauften in derselben Phase rund 460 Millionen Token.

Trotzdem rutschte der Preis nach der Rede von Notenbankchef Kevin Warsh unter 1,40 Dollar. Jetzt zählt die Unterstützung zwischen 1,35 und 1,38 Dollar, denn ein Bruch darunter öffnet den Weg Richtung 1,30 Dollar. Nach oben blockiert 1,60 Dollar seit einem halben Jahr jeden Versuch, und mehr als diese Spanne gibt eine Bewertung von 84 Milliarden Dollar derzeit nicht her.

Warum Pepeto Wallets anzieht, während der XRP Kurs am Widerstand hängt

Diese Deckelung ist der Grund, warum Kapital derzeit in eine andere Richtung sucht. Es geht dorthin, wo der Börsenpreis noch gar nicht existiert und der Einstieg fest steht. Dort steht Pepeto.

Was Pepeto von jedem anderen Meme Token unterscheidet, ist die Infrastruktur, die im Hintergrund bereits läuft. Das Projekt betreibt eine Brücke, die Token kostenlos zwischen verschiedenen Blockchains bewegt. Ein Risikoprüfer bewertet jeden Handel, bevor er ausgeführt wird, und zeigt Haltern klar, was sie kaufen. Noch läuft der Vorverkauf, und Pepeto hat bereits mehr als 10,38 Millionen Dollar von Wallets gesichert, die den Abstand zwischen Vorverkaufspreis und späterem Börsenpreis nachrechnen.

Aufgebaut wurde das Projekt von einem früheren Binance-Experten, und dieser Hintergrund zählt, weil der Handelsplatz von jemandem entworfen wurde, der Plattformen mit hohem Volumen kennt. Die Projektseite zeigt, wie sich der Vorverkauf Stufe für Stufe füllt, wobei jede Runde mehr Kapital anzieht als die Runde davor. Die Brücke löst das Problem von Token, die auf einer Kette festsitzen, weil Halter ihre Werte in Sekunden verschieben können. Der Risikoprüfer nimmt das Raten aus dem Handel, indem er die Gefahrenstufe jedes Geschäfts vorab anzeigt.

Diese Werkzeuge arbeiten bereits, was Pepeto vor Meme Coins stellt, die nur mit einem Versprechen starten. Sicher ist der Vorverkauf deshalb, weil SolidProof den kompletten Code des Vertrags vor dem Start geprüft und bestätigt hat. Käufer haben damit den Nachweis, dass der Code genau das tut, was das Team angibt. Die Gesamtmenge liegt bei 420 Billionen Token, und der Vorverkaufspreis von 0,000000188 Dollar je Token ist der einzige Einstieg vor dem erwarteten Binance-Listing. Der Abstand zwischen beiden Preisen ist genau der Teil, den frühe Käufer für sich verbuchen.

Fazit

Der XRP Kurs hängt an Widerständen, die er seit Monaten nicht knackt. Pepeto steht dagegen vor seinem ersten Börsenpreis. Der Vorverkauf hat mehr als 10,38 Millionen Dollar in großer Marktangst gesichert, und dieses Kapital zeigt, dass erfahrene Käufer früher gerechnet haben. PEPE und FLOKI haben gezeigt, dass Meme Coins mit Zugkraft Milliardenwerte erreichen, und ein früherer Binance-Experte hat Pepeto mit Brücke, Risikoprüfer und erwartetem Listing entworfen. Frühe Käufer erfolgreicher Vorverkäufe teilen dasselbe Bedauern, nämlich beim offenen Einstieg nicht mehr eingesetzt zu haben. Wer diesem Signal jetzt folgt, sieht den möglichen Gewinnen nicht von außen zu, denn der Einstieg wartet nicht.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Was bewegt den XRP Preis im September 2026?

XRP bewegt sich zwischen der Unterstützung bei 1,35 Dollar und dem Widerstand bei 1,60 Dollar. Die Freigabe von einer Milliarde Token am 1. September und die Senatsabstimmung am 15. September bestimmen die Richtung.

Warum zieht Pepeto während der Marktschwäche Kapital an?

Pepeto bietet einen festen Einstieg im Vorverkauf, eine Brücke zwischen den Blockchains und einen Risikoprüfer, alles geprüft von SolidProof. Alle Angaben dazu stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.