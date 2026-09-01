Bitcoin Kurs nach 24 Prozent im August 2026, drei Warnsignale bremsen jetzt den September

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Der Bitcoin Kurs hat im August rund 24 Prozent zugelegt und damit den stärksten Monat des Jahres 2026 hinter sich. Zwischenzeitlich stand BTC über 81.000 Dollar, nachdem der Kurs Mitte August noch in den 60.000ern lag. Heute notiert BTC wieder bei rund 78.174 Dollar und scheitert erneut an der Marke von 80.000 Dollar. Allein in der Woche bis zum 28. August flossen 924,5 Millionen Dollar in Bitcoin-ETFs, ohne dass der Ausbruch gelang. Gleichzeitig preist der Markt rund 60 Prozent Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung im September ein. Reicht institutionelles Geld allein, um 80.000 Dollar zu knacken? Dieser Artikel zeigt die aktuellen Zahlen, die Prognosen für den September und die drei Warnsignale, die Analysten gerade beobachten.

Bitcoin Kurs klettert 24 Prozent, doch unter 80.000 Dollar bleibt die Decke

Der August war für den Bitcoin Kurs der beste Monat seit November 2024. Getragen wurde die Bewegung von ETF-Zuflüssen und von Käufen großer Unternehmen. Der größte Unternehmenshalter der Welt kaufte zwischen dem 24. und dem 30. August 4.603 Bitcoin für 369,7 Millionen Dollar und beendete damit eine zehnwöchige Verkaufsphase. Aktuell notiert Bitcoin laut CoinDesk bei rund 78.174 Dollar bei einem Handelsvolumen von 10,59 Milliarden Dollar. Damit liegt der Kurs rund 38 Prozent unter dem Rekordhoch von 126.080 Dollar aus dem Oktober 2025.

Die ETF-Zuflüsse lagen in der Woche bis zum 28. August bei 924,5 Millionen Dollar, 51,8 Prozent weniger als zuvor. Am 28. August drehte der Saldo mit 201,8 Millionen Dollar ins Minus und beendete neun Zuflusstage. Parallel sind die Binance-Reserven auf rund 687.000 BTC gestiegen, den höchsten Stand des Jahres. Die BTC Prognose von CoinCodex liegt bis Ende September bei rund 80.137 Dollar, mit einer Spanne zwischen 74.425 und 86.648 Dollar. Standard Chartered und Bernstein sehen eine Erholung Richtung 100.000 bis 150.000 Dollar, also knapp eine Verdopplung. Wer mehr als eine Verdopplung sucht, muss die großen Namen verlassen.

Pepeto (PEPETO), der Vorverkauf, der beim Bitcoin Kurs die Lücke schließt

Wenn institutionelles Geld in Bitcoin fließt, sucht ein Teil davon anschließend die kleineren Einstiege mit echtem Hebel. Dass große Adressen wieder zukaufen, bestätigt die Drehung im Markt, und ein Netzwerk, das diese Bewegung noch zum Vorverkaufspreis aufnimmt, hat den größten Spielraum im ganzen Feld. Pepeto ist ein Meme-Coin-Netzwerk auf drei Ketten, dessen Börsenwerkzeuge nicht angekündigt sind, sondern laufen. Der Risikoprüfer bewertet jeden Vertrag, bevor ein Halter Kapital einsetzt, und die Brücke verbindet Ethereum, BNB Chain und Solana in einem einzigen Schritt.

Das Netzwerk sichert und bewegt Wert damit zur gleichen Zeit, ohne Ausfallzeiten. Wer einen neuen Token prüft, erhält den Sicherheitsbericht, bevor Kapital die Wallet verlässt. Mehr als 10,38 Millionen Dollar sind bereits in den Vorverkauf geflossen, weil jeder Käufer beide Werkzeuge ab dem ersten Token nutzt. Der Einstieg liegt bei 0,000000188 Dollar, ein Niveau, neben dem jeder große Coin teuer aussieht. Der Kopf hinter dem ursprünglichen Pepe-Coin führt Pepeto, ein Binance-Veteran verantwortet den Code. Sicher ist der Vorverkauf, weil SolidProof den vollständigen Code vor dem Start geprüft und freigegeben hat.

Parallel läuft die Uhr bis zum Binance-Listing. Pepe kam mit 420 Billionen Token auf sieben Milliarden Dollar, ganz ohne ein einziges funktionierendes Werkzeug. Dieselbe Menge, diesmal an ein laufendes Netzwerk gekoppelt, bringt für Käufer aus dem Vorverkauf ein Vielfaches von bis zu 100x in Reichweite. Kein großer Coin liefert diesen Hebel von seinem heutigen Niveau aus, und dieses Fenster steht nur bis zum Listing offen.

Fazit zum Bitcoin Kurs

Der Bitcoin Kurs hat im August bewiesen, dass institutionelles Geld zurückkommt. Nur bleibt bei über einer Billion Dollar Marktwert der Spielraum nach oben eng. Meme-Energie und echte funktionierende Werkzeuge zur gleichen Zeit gibt es einmal pro Zyklus, und genau das hat der Mitgründer des ursprünglichen Pepe-Coins mit Pepeto gebaut. Die Wallets, die drin sind, haben gesehen, wie aus Pepe sieben Milliarden Dollar wurden, und mit 10,38 Millionen Dollar ist das erfahrene Geld längst positioniert. Wer heute zum Vorverkaufspreis kauft, nimmt die volle Spanne zwischen diesem Einstieg und dem Listing mit. Diesen Einstieg zu verpassen, wird der Verlust, den keine spätere Rally mehr ausgleicht.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Wie lautet die Prognose für den Bitcoin Kurs bis Ende September 2026?

Die Prognose liegt bei rund 80.137 Dollar bis zum 30. September, bei einer Spanne zwischen 74.425 und 86.648 Dollar. Aktuell notiert BTC bei rund 78.174 Dollar, und 80.000 Dollar bleibt der entscheidende Widerstand.

Was unterscheidet Pepeto von anderen Vorverkäufen?

Der Mitgründer des ursprünglichen Pepe-Coins führt das Team, SolidProof hat jeden Vertrag geprüft, und die Werkzeuge laufen bereits auf drei Ketten. Der Einstieg läuft über die offizielle Pepeto-Website, bevor das Binance-Listing kommt.